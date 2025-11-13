빠른 환매주기와 다이나믹 자산배분 전략으로 변동성 리스크 최소화

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한자산운용은 ‘신한빠른대응타킷데이트펀드(TDF)2030’가 최근 3개월, 6개월 수익률에서 TDF2030 빈티지 중 수익률 1위를 달성했다고 13일 밝혔다.

신한빠른대응TDF2030의 3개월, 6개월 수익률은 이달 11일 기준 각각 6.91%, 15.65%를 기록했다.

‘신한빠른대응TDF’는 투자자 은퇴 시점을 기준으로 위험자산과 안전자산 비중을 조정하는 생애주기형상품이다. 2030과 2060 두 개의 빈티지로 출시됐다. 신한빠른대응TDF시리즈는 시장 상황 변화에 신속하게 대응하는 다이나믹 자산배분 전략을 적용한다.

해당 펀드는 글로벌 선진국 및 이머징 주식과 채권에 분산 투자한다. 경기 국면별로 주식·채권·대체자산 비중을 적극적으로 조정한다. 상승장에서는 위험자산 비중을 확대하고, 변동성이 확대되는 시점에는 방어자산으로 신속히 전환하는 전술적 자산배분 전략을 구사한다. 전략적 운용 체계가 단기 변동성을 완화하면서도 수익성을 극대화하며 수익률 1위 달성의 주요 요인으로 작용했다.

환매주기를 기존 대비 단축해 4영업일 내 환매가 가능하다. 환헤지형과 오픈형 중 선택할 수 있다.

김의찬 신한자산운용 멀티에셋운용센터 팀장은 “신한빠른대응TDF는 기존 TDF 시리즈보다 전술적 자산 배분을 확대 적용해 한국 증시, 한국 반도체 업종, 미국 대형 기술주 등 최근 높은 성과를 기록한 자산의 비중을 확대해왔다”며 “이러한 전술적 자산배분이 큰 폭의 초과성과를 기록하여 우수한 수익률로 이어졌고 향후에도 빠른 시장대응으로 차별화된 운용 성과를 달성하기 위해 노력할 것” 이라고 설명했다.