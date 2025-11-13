[헤럴드경제=최원혁 기자] 세계 1위 유튜버인 ‘미스터비스트(MrBeast)’가 사우디아라비아에 자신의 이름을 건 테마파크 ‘비스트랜드’를 개장한다.

10일(현지시간) 데일리메일에 따르면 미스터비스트는 지난 6일 SNS를 통해 “다음 주, 우리의 새로운 테마파크인 비스트랜드가 문을 연다”고 밝혔다.

비스트랜드에는 그동안 미스터비스트의 영상에 등장했던 놀이기구들이 다수 설치됐다. 대표적인 놀이기구로는 타워 시즈, 드롭 존, 에어 메일 등이 있다.

타워 시즈는 거대한 투석기에 공을 던지는 체험형 놀이기구이며 드롭 존은 여섯 명이 함정 위에 서 있다가 마지막까지 버튼을 누르지 않은 사람이 바닥으로 떨어지는 방식이다. 또 에어 메일은 집라인을 타고 이동하며 무거운 가방을 표적 위로 떨어뜨리는 놀이시설로, 미스터비스트 특유의 게임적 요소가 녹아 있다.

미스터 비스트는 “비스트랜드가 기존의 테마파크와는 달랐으면 했다”며 “독창적이면서도 내가 해보고 싶은 놀이기구를 많이 만들었다”고 설명했다.

사우디아라비아에 개장한 이유에 대해서는 “시청자 대부분이 미국 외 지역에 거주한다”며 “특히 중동 지역 팬이 많기 때문”이라고 말했다.

입장권은 옵션별로 다양하게 구성됐다. 기본 입장만 가능한 티켓은 6.67달러(약 9770원), 모든 놀이기구 이용이 포함된 ‘비스트 모드 플러스’ 티켓은 66.40달러(약 9만7340원)다. 리야드행 항공편을 포함한 패키지 상품도 함께 판매되고 있다.

한편 미스터비스트는 구독자 수 4억5000만명을 보유한 세계 최대 유튜버로, 자산 규모는 약 8500만 달러(약 1240억원)에 달하는 것으로 알려졌다.