JTBC ‘사건반장’서 영상 공개

[헤럴드경제=한지숙 기자] 아파트에서 한밤중에 아랫집 주민이 흉기를 든 채 윗집 세대 현관 앞을 서성이는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상이 공개돼 충격을 준다. 서울 송파구 한 구축 아파트에서 층간소음 갈등에서 비롯돼 벌어진 일이다.

13일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 지난 11일 방송에서 윗집 세대 주민 A씨는 현관 앞에 설치된 CCTV 영상을 공개하며 “아래층 남성이 한밤중에 흉기를 들고 서성였다”라고 밝혔다.

공개된 영상에는 불이 꺼진 복도에서 한 남성이 현관문에 귀를 대고 소리를 듣는 모습이 담겼다. 그는 손에 흉기로 보이는 물건을 들고 있었으며, 잠시 계단을 내려갔다가 다시 올라오는 행동을 반복했다.

남성은 흉기를 든 채 현관문을 부서질 듯이 흔들기도 했다는 게 A씨 주장이다.

A씨는 “구축 아파트라 소음이 잘 들리는 구조지만 우리 집에서 나는 소음은 아니다. 여러 차례 설명해도 오해가 계속되고 있다”며 “이전 세입자도 같은 이유로 시달리다 결국 이사했다”라고 토로했다.

이어 “이 같은 일이 반복돼 지금까지 4차례나 경찰에 신고했는데 너무 두렵고 불안하다”라고 했다.