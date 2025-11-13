후속 제품 ‘딸기메롱바’ 매출 2위

[헤럴드경제=정석준 기자] 편의점 GS25는 지난 9월 선보인 ‘메롱바’가 월드콘·메로나를 제치고 아이스크림 매출 1위에 올라섰다고 13일 밝혔다.

메롱바는 녹으면 젤리 형태로 바뀌는 바 형태의 아이스크림이다. 제품은 출시 두 달 만에 500만개 이상 팔렸다. GS25 아이스크림 역사상 최단기간에 달성한 숫자다.

메롱바가 인기를 얻으면서 GS25의 아이스크림 매출도 늘었다. 메롱바 출시 직후인 지난 9월 11일부터 전날까지 아이스크림 매출 신장률은 60%에 달한다. 특히 바 형태 아이스크림 매출 신장률은 140%를 넘은 것으로 집계됐다.

메롱바 후속 제품인 ‘딸기메롱바’도 지난달 말 출시 이후 일주일 만에 아이스크림 매출 순위 2위에 올랐다.

이하림 GS리테일 음용식품팀 MD는 “아이스크림이 매출 상위 10개 상품 중 무려 7종을 GS25 차별화 상품이 차지하고 있다”며 “Z세대 취향과 소비 패턴을 반영한 혁신적인 상품을 계속 선보일 방침”이라고 말했다.