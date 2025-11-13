‘션과 함께’와 소상공인 위한 기부 마라톤 12월 6일 10km 코스 하남미사경정공원서 개최

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오페이가 ‘션과 함께(가수 션 유튜브 채널)’와 소상공인과 동반 성장을 위한 온·오프라인 연계 기부 마라톤 캠페인 ‘2025 LONG RUN’을 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 캠페인은 ‘오래 달린다’는 롱런(LONG RUN)의 의미를 넘어, 소상공인과의 상생 관계가 오래 지속되기를 바라는 마음을 담아 기획됐다. 캠페인은 온라인과 오프라인 두 가지 방식으로 진행된다.

온라인 대회는 11월 14일부터 30일까지 카카오페이 만보기 서비스를 통해 참여할 수 있다. 카카오페이 만보기 서비스와 2025 LONG RUN 캠페인 페이지에서 온라인 대회 참가를 신청하면 신청 직후부터 걸음 수가 집계된다. 전체 참가자의 누적 걸음 수가 10억 걸음에 도달하면 카카오페이가 함께일하는재단에 10억원을 기부한다. 사용자들은 만보기 서비스 홈에서 전체 누적 걸음 수, 본인이 기여한 걸음 수, 현재 랭킹 등을 실시간으로 확인할 수 있다.

오프라인 대회는 가수 션과 함께 현장에서 10Km 코스를 달리는 행사로 진행되며, 하남미사경정공원에서 오는 12월 6일 9시에 개최된다. 오프라인 대회 참가 신청은 11월 14일 오전 11시부터 2025 LONG RUN 캠페인 페이지를 통해 가능하다. 선착순 5000명을 대상으로 하며, 일부(50명)는 온라인 이벤트를 통해 선정된다. 오프라인 대회 참가비는 5만원이고, 참가자 전원에게는 푸짐한 사전 및 완주 기념품 패키지가 제공된다. 온라인 이벤트는 온라인 대회에 참여하면 자동으로 응모되며, 매일 1만 걸음 이상 걸을 시 당첨 확률이 높아진다. 당첨자 50명에겐 오프라인 대회 참가권 1매와 기념품 패키지가 제공될 예정이다.

카카오페이 신원근 대표는 “‘누구에게나 이로운 금융’이라는 비전 아래, 소상공인 파트너들과 오래도록 함께 성장하고자 하는 마음을 담아 이번 캠페인을 준비했다”며 “이번 캠페인 슬로건인 ‘함께 달려, 더 오래’에 맞춰 많은 사용자들이 즐겁게 걷고 달리며 기부에 동참하는 특별한 경험을 통해 일상 속 상생의 가치를 체감할 수 있기를 바란다”고 말했다.