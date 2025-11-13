2023년 1호 ETF 상장 후 2년 3개월 만 KoAct 주요 국내상품, 올해 코스피 대비 초과수익 달성

[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성액티브자산운용은 독자 액티브 상장지수펀드(ETF) 브랜드 ‘KoAct’의 전체 16개 ETF 순자산이 1조를 돌파해 1조108억원을 기록했다고 13일 밝혔다.

지난 2023년 8월 3일 삼성액티브자산운용의 첫 ETF인 ‘KoAct 바이오헬스케어 액티브’를 출시한 이후 약 2년 3개월 만에 1조원을 달성했다. 액티브 ETF만으로 달성한 성과라는 의미를 갖는다.

삼성액티브자산운용은 ‘KoAct’ 브랜드를 출시한 이후 ‘세상의 변화에 투자한다’는 철학을 바탕으로 국내 시장에 없었던 다양한 액티브 ETF를 선보여왔다. KoAct의 A.C.T.는 미래의 중요한 변화, 즉 고령화 사회(Aging Society), 기후 위기(Climate Crisis), 기술 변화(Technology)를 의미하며, 이러한 흐름에 발맞춰 투자할 수 있는 ETF를 제공하겠다는 포부가 담겨 있다.

삼성액티브자산운용은 우수한 액티브 운용 역량을 바탕으로 안정적인 초과수익을 올려왔다. 회사가 출시한 국내 ETF와 해외 ETF는 각각 코스피와 나스닥을 상회하는 수익률을 기록했다. 올 들어 코스피가 73% 상승한 데 비해 KoAct AI인프라액티브(109.1%)와 KoAct 코리아밸류업액티브(84.2%) 등은 같은 기간 코스피 수익률을 넘어섰다. 연초부터 나스닥100이 18.4% 수익률을 기록하는 동안 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브(68.8%)와 KoAct 글로벌AI&로봇액티브(34.8%) 등은 초과 수익을 올렸다.

국내 12개 운용사가 작년 11월 동시에 상장했던 밸류업 ETF의 경우, KoAct 코리아밸류업액티브가 상장 이후 수익률 83.3%로 전체 밸류업 ETF 중 1위다.

삼성액티브자산운용이 올해 출시한 ETF도 상장 이후 우수한 성과를 올렸다. 나스닥종합지수를 비교지수로 삼는 KoAct 미국나스닥성장기업액티브는 올 2월 상장 이후 나스닥이 21.7% 상승하는 동안 53.6% 상승하며 31.9%포인트를 웃도는 성과를 달성했다. 올 3월 상장한 ‘KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브’는 106.9%, 5월 상장한 ‘KoAct 브로드컴밸류체인액티브’는 58.7%, 7월 상장한 ‘KoAct K수출핵심기업TOP30액티브는 26.7%, 8월 상장한 ‘KoAct 팔란티어밸류체인액티브’는 32.2% 수익률을 기록했다.

하지원 삼성액티브자산운용 대표는 “글로벌 ETF 시장의 성장세를 고려했을 때 주식형 액티브 ETF의 시장 비중은 앞으로도 빠르게 성장할 것으로 예상하며, 액티브 ETF 시장의 활성화는 ETF 시장이 동반 성장하는데 긍정적인 영향을 미칠 것”이라며 “삼성액티브자산운용은 지금껏 쌓아온 액티브 운용 역량과 노하우를 결집해 다양한 액티브 ETF 상품과 최상의 포트폴리오를 통해 고객 자산 증대에 기여하겠다”고 말했다.