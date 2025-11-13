‘헤이 익시’ 한 마디로 AI 비서 구동 검색 결과 알려 주고 통화 상대방과 공유 예약까지 해주는 ‘액셔너블 AI’로 고도화 차세대 AI 전략 ‘맞춤지능’ 청사진 공개

[헤럴드경제=권제인 기자] “고객의 시간을 아끼고 삶을 지원하는 맞춤형 인공지능(AI)으로 진화할 것.”(이재원 LG유플러스 컨슈머부문장)

LG유플러스가 구글 클라우드와 손잡고 개발한 AI 서비스 ‘익시오 AI 비서’를 공개했다. 통화 중에도 손쉽게 AI 비서를 호출하고, 필요한 정보를 즉시 제공하는 기능이다. LG유플러스는 익시오 AI 비서를 시작으로 맞춤형 AI 시대를 열겠다는 구상을 밝혔다.

13일 LG유플러스는 서울 종로구에서 기자간담회를 열고 차세대 AI 전략인 ‘맞춤 지능(Adaptive Intelligence)’의 청사진과 핵심 서비스인 ‘익시오 AI 비서’를 소개했다. 이날 행사에는 이재원 LG유플러스 컨슈머부문장(부사장)과 캐런 티오 구글 아시아태평양 플랫폼·디바이스 파트너십 부사장 등 양사 관계자가 참석했다.

맞춤 지능은 올해 초 모바일월드콩그레스(MWC)를 통해 공개한 ‘4A 인텔리전스 전략’의 두 번째 단계로, 고객 편의에 집중한 AI다. 4A 인텔리전스 전략은 신뢰하고 안심할 수 있는(Assured), 딱 맞는(Adaptive), 일상과 함께 하는(Accompanied), 이타적인(Altruistic) AI 기술을 만들겠다는 구상이다.

이재원 LG유플러스 컨슈머부문장(부사장)은 “익시오는 지난 1년간 고객에게 안심을 제공하며 AI의 실질적 가치를 증명해왔다”며 “이제는 고객의 시간을 아끼고 삶을 편하게 지원하는 맞춤형 AI로 더 빠르게 진화할 것”이라고 말했다.

▶통화 중에도 AI 호출해 검색…온디바이스로 프라이버시 보호= 익시오 AI 비서는 통화 중 대화 맥락을 실시간으로 이해하고 필요한 정보를 즉시 제공한다.

익시오를 사용하는 고객이 통화 중 “헤이, 익시”라고 부르거나 호출 버튼을 누르면 AI가 통화에 참여해 정보를 찾고 결과를 공유한다. 가령 친구와 통화로 주말 계획을 세우는 중 “헤이 익시, 이번 주말 날씨가 어떻게 돼”라고 질문하면 AI가 정보를 검색하고 결과를 음성으로 알려준다. AI가 제안한 정보는 통화 상대방도 함께 들을 수 있다.

이 서비스를 위해 LG유플러스는 ▷통화 연결 상태에서 AI 호출 ▷필요한 정보 검색 및 핵심 요약 ▷음성과 텍스트로 동시에 제공 ▷상대방에게도 정보 즉시 공유 등 과정을 거쳐 실제 대화 흐름에 방해가 되지 않도록 AI를 고도화했다고 설명했다.

LG유플러스는 고객이 안심하고 익시오 AI 비서를 이용할 수 있도록 프라이버시 보호도 강화했다고 강조했다. 익시오 AI 비서는 온디바이스(On-device) 기반 음성 인식(STT) 기술을 적용해 호출 전 통화 내용은 서버에 전송하지 않고, 호출 후 발화 내용만 AI 검색에 활용한다.

LG유플러스는 올해 말까지 일부 고객을 대상으로 베타 서비스를 운영하며 익시오 AI 비서의 기능을 고도화할 계획이다. 이후 내년 상반기 모든 익시오 이용 고객에게 AI 비서 기능을 오픈할 방침이다.

▶구글 클라우드와 협업해 ‘액셔너블 AI’로 영역 확장= LG유플러스는 AI 서비스 개발을 위해 구글 클라우드와 협업을 이어나간다. 이날 선보인 익시오 AI 비서는 구글의 최신 LLM 모델인 ‘제미나이 2.5 플래시 라이브(Gemini 2.5 Flash Live)’를 활용해 개발됐다.

제미나이 2.5 플래시 라이브 기반의 익시오 AI 비서는 초저지연 스트리밍 AI가 적용돼 대화 흐름을 끊지 않고 질문 의도를 파악해 답변을 제공할 수 있다. 또 구글 검색 기반 그라운딩 기능과 결합해 생성형 모델의 이해력을 유지하면서도 실제 구글 검색 정보와 교차 검증을 거쳐 AI 검색의 정확도 및 신뢰도를 높였다.

여기에 LG유플러스는 자체 개발한 온디바이스 언어·분류 모델과 제미나이 모델의 문맥 이해 기술을 결합해 통화 이력 기반의 AI 대화 검색 기능을 구현했다. 이를 통해 익시오는 통화 내용을 요약하고 해야할 일을 정리하는 것은 물론, 통화 상대의 대화 방식과 감정 흐름을 분석해 커뮤니케이션 팁을 제공할 수도 있다.

향후 LG유플러스는 구글 클라우드와의 협력을 기반으로 통화 중 언급된 일정·장소·예약 등을 바로 실행할 수 있는 ‘액셔너블(Actionable) AI’로 기능을 확장할 계획이다.

캐런 티오 구글 아시아태평양 플랫폼·디바이스 파트너십 부사장은 “LG유플러스와의 협력은 공유된 비전을 가진 두 기업이 힘을 합쳤을 때 무엇을 이룰 수 있는지 보여준다”며 “이는 단일 제품을 넘어 소비자, 기업, 인프라 사업 전반을 아우르는 깊고 전략적인 동맹”이라고 강조했다.

LG유플러스는 AI 비서를 중심으로 고객 편의에 집중한 맞춤 지능 전략을 본격 추진한다. 앞서 익시오는 지난해 11월 출시 이후 통화 녹음·요약, 보이는 전화, AI 전화 대신 받기 등 고객의 실제 불편을 해결하는 기능을 중심으로 약 100만명의 고객이 사용하는 통화 앱으로 성장했다.

이 부문장은 “나를 이해하고 내 일상의 편의를 돕는 AI 서비스를 통해 고객 누구에게나 편하고 단순한 일상을 제공하겠다는 브랜드 철학 ‘심플리 유플러스(Simply U+)’의 가치를 전달할 것”이라며 ”익시오를 통해 심플한 AI의 효용을 느낄 수 있도록 AI 경쟁력을 높여나가겠다”고 말했다.