- 도, 13일 시군·발전 관련 기관·노조와 협의회 운영 업무협약 - 충남 에너지전환협의회 사무실 개소…본격적인 활동 기반 구축

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 기후 위기 대전환의 시대에 발맞춰 정의로운 에너지 전환을 구현하고 지역 소멸을 방지하기 위해 새로운 노사정 협력 모형을 구축한다.

도는 13일 도청 대회의실에서 ‘충남 노사정 에너지전환협의회 구성·운영 업무협약’을 체결하고, 도청 소재지인 내포신도시 홍성군 내 정의로운 에너지 전환을 이끌어갈 ‘충청남도 에너지전환협의회’ 사무실을 개소했다.

충남 노사정 에너지전환협의회는 시대적 과제인 석탄화력발전소 폐지로 인한 지역경제의 위기와 기후 위기에 공동 대응하고자 구축하는 새로운 노사정 연대 모형이다.

협의회에는 도와 보령·당진·태안 등 3개 시군, 한국전력공사 노사, 한국중부·서부·동서발전 등 발전 3사 노사, 한국KDN·한전KPS·한전산업개발 등 발전 협력사 노사, 중부발전서비스·코웨포서비스·EWP서비스 등 발전 자회자 노사 등 24개 기관·단체가 참여한다.

안호 도 산업경제실장을 비롯한 도·시군 공무원, 기관·단체 관계자 등 50여 명이 참석한 가운데, 이날 참여 기관·단체는 협약을 통해 기후 위기 대응과 에너지 전환의 흐름 속에서 석탄발전소 폐지에 따른 지역 소멸 위험을 극복하고 노동자 고용 안정과 지역경제의 지속 가능한 발전을 도모키 위한 연대 체계를 구축키로 뜻을 모았다.

협약서에는 ▷석탄화력발전소 폐지 지역 지원 특별법 제정 공동 대응 ▷정의로운 전환 실현 ▷공공 주도의 에너지 전환 및 기후정의 실현 ▷지역소멸 방지와 지속 가능한 발전 모색 ▷협의회 운영을 위한 행·재정 지원 등 6개 협력 사항을 담았다.

협약식 이후에는 충남 에너지전환협의회 사무실로 이동해 김태흠 지사가 참석한 가운데, 현판 제막 등 개소식 행사를 열고 참여 기관·단체 간 긴밀한 협력을 다짐했다.

도는 협의회 사무실 개소로 협의회가 본격적인 활동 기반을 갖춘 만큼 앞으로 노사정이 함께 지역의 에너지 전환 정책과 현안을 활발하게 논의하고, 국가 에너지 전환을 이끌 충남형 정책·사업을 발굴·추진할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이 자리에서 김 지사는 “앞으로 이 사무실이 노동계와 경영계, 지방정부와 시민사회의 지혜를 한데 모으고 대한민국의 정의로운 에너지 전환을 이끌어갈 선도기지가 되길 바란다”며 “화력발전소가 멈추더라도 노동자의 삶이 보장되도록 대체 건설과 대안 사업을 발굴해 경제와 일자리를 지키고 정의로운 에너지 전환이 이뤄지도록 협의회와 함께 다방면에 긴밀히 협력할 것”이라고 말했다.

아울러 김 지사는 “화력발전소 폐지는 시대적인 과제지만 일자리 감소나 지역경제 위축 문제들에 대해서 국가 차원의 분담과 지원이 있어야 마땅하다”며 “도민, 국회, 중앙정부와 힘을 모아 석탄화력발전 폐지 지역 지원 특별법을 이번 정기국회 때 관철할 것”이라고 강조했다.

한편 도는 수년 전부터 석탄화력발전소 폐지에 대응해 지역경제의 충격을 완화하고자 안정적 재원 마련을 위한 기금 설치, 석탄화력 폐지 지역 발전 특구 지정, 대체 발전 및 전력 계통 우선권 부여, 대체 산업·재생에너지 보급 지원 등을 담은 특별법 제정을 요구하고 있다.