정규장 한 시간씩 밀려…프리마켓은 운영 안해

[헤럴드경제=신주희 기자] 국내 증시가 대학수학능력시험일 정규장 개장 시간보다 한 시간 늦은 오전 10시에 개장한다.

13일 한국거래소에 따르면 수능 당일인 이날 유가증권시장, 코스닥시장 거래 시작과 종료 시점이 1시간씩 늦춰진다. 이에 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 열리는 정규장 거래 시간은 오전 10시부터 오후 4시 30분까지로 밀렸다.

거래소에서 장 종료 후 단일가 및 대량·바스켓매매 거래는 개시 시점이 한 시간 늦춰지지만 마감 시간은 오후 6시 그대로 유지된다.

파생상품시장에서는 코스피200선물·옵션, 미니코스피200선물·옵션, KRX300선물, 국채선물 등 주식·금리 상품의 개장과 장 종료 시각이 한 시간 연기된다.

미국 달러 선물·옵션 등 통화상품과 금선물 등은 개장 시간도 한 시간 연기된다. 코스피200선물, 미국달러선물 등을 거래하는 야간시장은 개장 시각만 오후 6시에서 오후 7시로 1시간 미뤄지고 종료 시간은 다음날 오전 6시로 변동이 없다.

대체거래소 넥스트레이드도 이날은 프리마켓(오전 8시~8시 50분)을 운영하지 않는다. 메인마켓 거래 시간은 기존 오전 9시∼오후 3시 20분에서 오전 10시∼오후 4시 20분으로 한 시간씩 순연된다.

애프터마켓의 경우 개시 시각이 한 시간 순연돼 오후 4시 30분에 시작하지만 마감 시간은 오후 8시로 기존과 같다.