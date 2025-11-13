금천구 자체 주택공급 5개년 실행계획 추진, 정부 주택정책과 연계 신속한 사업 추진에 방점, 청년층 입주 지원도 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자](구청장 유성훈)는 서울 주택시장의 공급 지연 문제를 해소하기 위해 ‘금천구 8000 가구 주택공급 실행계획’을 11월 중 수립, 내년부터 본격 추진한다.

이 계획은 정부가 9월 7일 발표한 서울 주택공급대책과 연계, 금천구 내 복합개발 사업을 중심으로 향후 5년간(2026~2030년) 총 8140 가구의 신규 주택을 공급하는 것을 목표로 한다.

그간 서울시의 제도개선 등으로 정비사업의 전반적인 사업 여건이 많이 개선되고는 있으나, 이주‧보상 및 이해관계 조정이라는 정비사업의 기본적인 특성상 신속한 추진에는 현실적인 변수와 한계가 있는 것도 사실이다.

이에 금천구는 정비사업 외 지역 내 복합개발사업 주택공급을 위해 사업 초기부터 사업이 가시화되는 인허가 단계까지 전 과정을 집중 관리할 계획이다. 심의와 협의 절차를 단축, 새로운 제도개선을 반영한 신속한 인허가 등으로 주택공급 속도를 높이겠다는 방침이다.

금천구는 주택공급계획의 실효성을 높이기 위해 입지가 우수하면서도 주택공급 리스크가 낮은 대상을 우선 검토했다. 그 결과 국공유지 중심, 단일 소유, 기존 주택이 없는 총 9개 개발부지를 발굴했다. 이들 부지는 투기 수요 유입이 제한적으로 자산가치 급등 등 개발에 따른 부작용 우려가 낮다.

주요 대상지는 ▲공군부대 부지 ▲금천구청 역사 복합개발 ▲서울세관 구로지원센터 복합개발 등으로, 대부분 도보 10분 이내 역세권 중심의 수요자 선호 입지에 있다. 주택 외에도 업무·상업 시설을 함께 조성하는 복합개발 형태로 추진된다.

구는 주택공급계획의 신속한 추진을 위해 ‘공공주도-민간참여형 복합개발 거버넌스’를 구축, 국방부·서울시·코레일 등 관계기관과의 협업체계를 강화한다. 인허가 절차를 통합적으로 관리하기 위해 ‘금천구 주택공급 신속 TF’를 신설해 도시계획, 주택, 건축 등 관련 부서가 참여하는 실무협의체를 운영할 예정이다.

이와 함께 복합개발로 공급되는 공공임대주택 중 일부(금천구청역사 청년특화공공임대 등)는 지밸리 산업단지 내 청년 근로자가 많은 지역 특성을 고려해 지역 청년 근로자 우선 입주를 정부에 건의할 계획이다. 이를 통해 사회 초년생의 주거비 부담을 줄이고 직주근접 환경을 조성함으로써 청년층의 안정적 정착을 지원할 방침이다.

현재 금천구는 현재 약 120만㎡ 규모의 재개발‧재건축 및 모아타운 사업 등 약 2만 6000여 가구 주택정비사업이 추진 중이다. 이번 8000가구 주택공급계획은 이와는 별도로 진행되는 사업으로, 두 계획을 합산하면 총 3만 4000여 가구 규모의 주택공급 기반을 확보하게 된다.

이는 단일 자치구 차원에서 서울 내 주택공급 확대에 실질적으로 기여할 수 있는 수준으로, 공급 병목 해소와 시장 안정에 도움이 될 것으로 기대된다.

유성훈 금천구청장은 “정부가 설계한 주택공급 정책이 현장에서 작동하기 위해서는 지자체의 실행 모델이 함께 준비되어야 한다”며 “금천구가 추진하는 이번 주택공급계획이 서울 주택시장 안정화에 긍정적 영향을 주고, 청년층 등 주거약자에 대한 안정적 주거권 보장에 기여하는 모범사례가 되길 바란다”고 말했다.