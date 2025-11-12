공공저작물 개방·민간 이용 활성화 이바지 공로

[헤럴드경제=이태형 기자]건강보험심사평가원은 12일 문화체육관광부가 주최하는 ‘2025년 공유·공공저작물 어워즈’에서 공공저작물 민간개방 활성화에 대한 기여로 공공기관 부문 우수상을 받았다고 밝혔다.

이번 포상은 공공저작물 개방 활성화에 적극적으로 이바지한 국가기관 등 총 13개 기관이 선정됐다. 심평원은 이 중 우수한 성과를 보인 5개 공공기관 중 하나로 한국문화정보원 원장상을 받았다.

심평원은 공공누리를 통해 그간 1만 6000여 건의 공공저작물을 개방하고, 그중 85%에 해당하는 저작물에는 별도 허락없이 출처표시만 하면 자유롭게 이용이 가능하게 하고 있다

국선표 심평원 빅데이터실장은 “이번 수상은 심사평가원 전 직원이 공공저작물 개방 정책의 취지에 공감하고 공공저작물의 활용 촉진을 위해 모두가 힘을 모은 결과”라며 “앞으로도 공공저작물의 체계적 관리와 이용 활성화를 위해 지속해서 노력하겠다”라고 말했다.