서대문구의회 건의안 상임위 통과시켜 민주당 소속이 과반, 본회의도 가능

[헤럴드경제=한지숙 기자] 서울 서대문구의회가 ‘이재명 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안’을 상임위에서 통과시켜 논란이 일고 있다.

경북 안동시에 있는 이 대통령 생가 복원을 인근 지역도 아닌 서울 서대문구에서 요구하는 코미디 같은 상황이 벌어져서다. 천하람 개혁신당 원내대표는 “지금의 민주당 상태, 과도한 충성 경쟁을 보여주는 것”이라고 일갈했다.

12일 서울 서대문구의회에 따르면 이 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안이 전날 운영위원회에서 과반 찬성(민주당 전원 찬성)으로 의결됐다.

이 안을 발의한 이는 더불어민주당 소속 김덕현 구의회 운영위원장이다. 건의안에는 생가 복원 사업을 조속히 추진해 달라는 내용이 담겼다. 또 기념 공간을 조성해 지역 경제 활성화와 관광 산업 발전 핵심 동력으로 활용하며, 지속적인 지원과 예우를 해 달라고 적혀있다.

건의안은 12월 구의회 본회의에 상정될 전망이다. 서대문구의회는 민주당 8명, 국민의힘 5명, 개혁신당 1명, 무소속 1명으로 이뤄져 민주당 단독으로 본회의까지 통과될 수 있는 상황이다.

비판을 예상한 듯 건의문에는 “서대문구의회는 이 건의안이 특정 인물에 대한 아부가 아닌, 지역 소외 문제를 해결하고 주민들의 자발적인 요청을 수용하는 것”이라는 문구가 명시됐다.

이를 두고 주이삭 개혁신당 최고위원은(서대문구 구의원)은 “보통 이럴 때 ‘과유불급’, 영어로 하면 ‘오버한다’”라고 비판했다. 주 구의원은 전날 자신의 페이스북을 통해 “발의하신 의원과 동의 사인을 하신 민주당 의원님들이 지방선거를 앞두고 과한 충성 경쟁을 하는 것으로 밖에 볼 수 없다”며 “소신껏 지방정치 하시질 못하고 이런 일에 몰두하는 모습이 참 안타깝다”고 개탄했다.

천하람 개혁신당 원내대표도 비판의 목소리를 보탰다.

천 의원은 이날 채널A 라디오 ‘정치 시그널’에서 “모르는 사람이 보면 (이 대통령) ‘생가가 서대문에도 한 개 더 있나’라는 착각을 할 수밖에 없다”며 “안동에 있는 생가를 복원하자는 얘기를 왜 서대문구 의회가 하냐. 이는 지금 민주당 상태, 과도한 충성 경쟁을 보여주는 것”이라고 했다.

이어 “누가 말도 안 되는 급발진을 했다면 옆에서 말려야 하는데 말리면 수박 되는 민주당의 현 상황을 정확히 보여준다”며 “안동 또는 중앙당에서 하면 다른 문제지만 ‘왜 우리 서대문 구의회가 나서냐’는 상식적인 얘기를 해야 하는 사람이 있어야 하는데 겁 먹어서 못하고 있다”고 지적했다.

그러면서 “민주당 우세지역의 경우 조금이라도 문제 제기를 하면 수박으로 찍히기에 개딸을 더 무서워 한다”며 “이런 문화가 국회뿐만 아니라 지방의회까지 지금 다 전염, 오염돼 있다”라고 비판했다.