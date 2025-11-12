[헤럴드경제=김광우 기자] “이 가루가 ‘고기’라고?”

언뜻 보기에 평범한 밀가루처럼 보이는 ‘흰 가루’. 먹을 수 있다는 건 같지만, 성분은 완전히 다르다. 이 가루는 100% ‘소고기’ 성분으로 구성돼 있다.

놀라운 점은 소를 키우고 도축해서, 고기를 생산하는 통상적인 과정을 거치지 않았다는 것. 즉, 소를 죽이지 않고 얻은 ‘소고기’라는 거다.

물론 쉽게 이해하기 힘든 개념이다. 하지만 기존의 소고기 세포를 배양해 만든다면, 불가능한 일도 아니다. 일명 ‘배양육 가루’인 셈.

배양육은 막대한 온실가스 배출을 동반하는 ‘전통 축산업’을 대체할 미래 기술로 분류된다. 하지만 높은 원료비와 대량 생산 한계로 인해 쉽사리 성장하지 못하고 있다.

‘배양육 가루’는 이같은 배양육의 한계를 극복하는 새로운 기술로 분류된다. 낮은 원료비로 대량 생산이 가능한 데다 활용도까지 높기 때문이다.

이 ‘배양육 가루’ 기술을 선도하고 있는 곳은 바로 한국의 한 스타트업. 이들이 밝힌 사업의 목표는 값싼 배양육 가루를 보급해, 인류가 초래한 기후위기와 식량위기 문제를 해결해 나가는 것이다.

배양육 푸드테크 스타트업 심플플래닛의 정일두 대표는 헤럴드경제와 인터뷰에서 “식량위기를 겪는 아프리카 지역 등 제3국의 기아 해소가 실질적으로 도움이 될 수 있는 제품을 개발하는 게 목표”라며 “배양육 가루를 대량 생산해 어디든지 쉽게 쓰일 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

통상 배양육을 만들기 위해서는 기준이 되는 동물 세포와 이 세포가 살아서 증식할 수 있는 배경이 되는 ‘배지’가 필요하다. 그런데 이 배지는 전통적으로 ‘태아소혈청’이 쓰인다. 임신한 암소의 자궁에서 꺼낸 태아 혈액을 응고·분리해 얻는 혈청이다.

문제는 이 혈청이 비교적 고가 원료로 분류돼, 배양육 대량 생산의 걸림돌이 되고 있다는 것. 심지어 도축 과정의 부산물이기 때문에, 원료의 윤리성을 둘러싼 논란도 적지 않다. 결국 소를 해치는 과정이 있어야, 배양육 또한 만들 수 있다는 얘기이기 때문이다.

최근 업계에서 심플플래닛이 주목받는 이유는 혈청 관련 난제를 해결할 수 있는 기술을 개발했기 때문. 유산균 등 재활용을 통해, 기존의 값비싼 동물 유래 성분을 대체하는 방식이다. 기존 산업이 가지고 있던 높은 원료와 윤리성 두 가지 문제를 동시에 해결한 셈이다.

정 대표는 “혈청에 대한 의존은 오랫동안 세포 기반 기술 상용화에 있어서 비용 및 윤리적 난제를 야기해 왔다”며 “완전 식용가능한 무혈청 배지는 다양한 산업 분야에서 대규모 적용을 위한 실용적이고 지속 가능한 해결책을 제시한 것”이라고 설명했다.

실제 심플플래닛이 획득한 해당 기술은 배양육 산업의 중요한 전환점이 될 수 있다는 평가를 받고 있다. 특히 배양육은 물론, 동물성 단백질 자체에 대한 접근이 어려운 제3국민들에 새로운 희망이 될 수 있다는 게 정 대표의 기대다.

정 대표는 “실제 굶주림을 오래 경험한 사람들의 경우 파우더 형태의 단백질을 물이랑 같이 섭취하는 게 필수 과정 중 하나”라며 “향후 기술을 더 많이 보급해, 기아 문제를 해결하는 데 기여하면 좋겠다는 게 현재 가진 가장 큰 욕심”이라고 설명했다.

처음부터 이같은 목표가 있었던 건 아니다. 정 대표의 창업은 심플플래닛이 네 번째다. 처음에는 캐나다 유학 당시 ‘과외 선생님’을 찾는 웹사이트를 만드는 것으로 시작했다. 이후 반려견 산책 대행 서비스 등 다른 분야의 사업을 시도하다가, 결국 ‘배양육’으로 자리를 잡았다.

정 대표는 “바이오 관련 전공을 택하고 제약회사에서 근무했기 때문에, 기본적으로 줄기세포 등 시스템에 대한 이해가 있었다”며 “한창 배양육 관련 스타트업이 시작되고 있을 때, 당시 기업들의 목표나 사업이 좀 비현실적으로 보이는 부분이 많아, 직접 나서보자고 결심했다”고 말했다.

특히 정 대표는 배양을 통해 실제 고기 형태의 ‘배양육’을 만든다는 발상에 대해 반감을 가졌다고 설명했다. 거부감을 느낄 수 있는 고기 형태보다는 가루 형태의 원료를 만들어 쉽게 섭취할 수 있도록 하는 게 상품성이 있다고 판단한 것. 이에 업계 최초로 가루 형태의 ‘배양육’ 생산에 돌입했다.

배양육의 장점 중 하나로 여겨지는 ‘탄소배출량 감축’ 또한 사업의 궁극적인 목표 중 하나다. 전 세계 탄소배출량에서 축산업에 의한 온실가스 배출이 차지하는 비중만 약 15~20%에 달하는 것으로 평가받고 있기 때문.

정 대표는 “사업 초기에는 (탄소배출량 관련 이슈)가 큰 고려 요소가 아니었으나, 사업을 진행하면서 중요성을 더 체감했다”며 “기아 문제 해결, 그리고 축산업에 의한 기후변화 가속화 해결 등 우리 사회가 마주한 문제를 풀어갈 수 있는 사업이라는 확신을 가지고 있다”고 강조했다.

단기적인 목표는 현재 기술을 상용화하고, 손익까지 연결될 수 있는 구조를 만드는 것. 정 대표는 “독자적 기술을 매출로 연결해 사업 안정화를 이루고, 그다음에는 상장을 준비하는 게 현재 로드맵”이라며 “싱가포르 등 글로벌 시장으로의 확장 시도도 활발히 이뤄지고 있다”고 말했다.