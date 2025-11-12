포항시, ‘촉발지진’ 8주년 맞아 특집 다큐멘터리 제작…13일·16일 포항MBC 방영 “여전히 고위험 트라우마 20%... 법적·사회적 쟁점 재조명”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 11·15 포항촉발 지진 발생 8주년을 맞아 특집 다큐멘터리 ‘포항지진 8년, 아물지 않은 상처’를 제작하고, 13일 오후 9시와 16일 오전 10시, 두 차례에 걸쳐 포항 MBC를 통해 방영한다.

12일 시에 따르면 이번 다큐멘터리는 포항 지진이 지열발전소로 인한 촉발 지진이자 업무상 과실로 인한 인재였다는 점을 다시금 조명하고, 8년이 지난 현재까지도 이어지는 피해자들의 심리적 고통과 경제적 어려움을 대내외에 알리기 위해 기획됐다.

최근 포항 트라우마센터 자료에 따르면, 조사 대상자의 약 20%가 여전히 고위험 상태의 지진 트라우마를 겪고 있는 것으로 나타났다.

지진을 겪은 다수 시민들은 작은 소리에도 불안감을 호소하고 있으나, 외부 시선에서는 포항지진을 이미 ‘8년이나’ 지난 재난으로 치부하며 ‘언제까지 포항지진 이야기냐’는 의견도 있어 왔다.

포항시는 이번 다큐멘터리를 통해 ‘진정한 피해 회복’의 의미를 되짚고, 이를 위해 필수적인 책임과 배상이라는 법적·사회적 쟁점을 함께 다룰 예정이다.

시민과 전문가 인터뷰를 중심으로 구성된 다큐멘터리는 단순한 물리적 복구를 넘어, ‘사람 중심의 회복’과 ‘온전한 일상의 지속’에 대해 함께 고민하는 계기를 마련할 것으로 기대된다.

이강덕 시장은 “이번 특집 다큐멘터리는 진정한 피해 회복의 의미를 되새기는 디딤돌이 될 것”이라며, “공동체의 힘으로 상처를 극복해 온 시민들의 노력이 헛되지 않도록 포항지진에 대한 명확한 책임과 배상이 뒤따라야 한다”고 강조했다.

한편, 2017년 11월 15일 발생한 규모 5.4의 지진은 지열발전으로 인한 촉발지진으로 판명됐다.

이후 정신적 손해배상 소송 1심에서 시민들의 정신적 피해가 인정돼 원고 일부 승소 판결이 내려졌으나, 항소심에서는 손해배상 청구가 기각된 바 있다.

포항시는 시민의 당연한 권리인 지진 피해 극복을 위해 행정력을 집중해 안전도시 포항의 위상을 확립하는 노력을 이어갈 방침이다