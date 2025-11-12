[헤럴드경제=윤호 기자]내란 선동 혐의로 조은석 특별검사팀에 12일 체포된 황교안 전 국무총리가 조사에서 진술을 거부하고 있다.

박지영 특검보는 이날 정례브리핑에서 “오늘 오전 6시 55분쯤 황 전 총리에 대해 내란 선동 혐의로 체포영장을 집행했고 압수수색 영장도 함께 집행됐다”며 “현재 조사 상황과 관련해 진술 거부권을 행사하고 있다. 질문량을 고려할 때 심야 조사는 없을 것”이라고 밝혔다.

그는 “내란 선동은 가벼운 혐의가 아니다”라며 “여당 대표, 법무부 장관, 국무총리를 역임했기 때문에 그 말이나 행동은 사회적 파급력에 있어서 일반인과 다르다. 그런 점 등을 고려해 수사가 이뤄지는 것으로 안다”고 조사 방향에 관해 설명했다.

특검팀은 황 전 총리가 지난해 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 당일 페이스북에 계엄을 지지하는 게시물을 올려 내란 선전·선동에 가담했다는 의혹을 수사 중이다. 앞서 특검팀은 황 전 총리에게 조사를 위해 세 차례 출석 요구를 했으나 불응한 것으로 파악됐다. 이날 황 전 총리 자택에 진입한 특검팀은 압수수색 영장도 집행했다.

내란 특검팀은 황 전 총리를 상대로 기본적 사실관계 등을 조사한 뒤 구속영장을 청구할 것으로 보인다. 체포 시한은 48시간이다.

한편 특검팀은 이날 오전 구속영장이 발부된 조태용 전 국정원장과 관련해, 국가정보원법상 보고 의무를 위반한 것을 직무유기로 의율한 첫 사례라고 설명했다.