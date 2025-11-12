중국 공군, 유무인 합동전략 선보여 中 전문가 “아직 훈련 단계일 수도” SCMP “영상 공개는 이번이 처음” 미 공군, 자율 무인 드론 개발 중

[헤럴드경제=김수한 기자] 중국 공군이 젠(殲·J)-20 스텔스 전투기와 GJ(攻擊·공격)-11 스텔스 드론(무인기)의 합동작전 편대 영상을 공개했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 12일 보도했다.

보도에 따르면 인민해방군 공군이 창설 76주년을 기념해 전날 공개한 홍보 영상에서 전자전에 대비한 이 같은 유·무인 합동 전투 전력을 공개했다.

영상을 보면 무인 GJ-11 스텔스 드론이 앞서 비행하며 타격 목표물에 더 가까이 접근하고 있으며 J-20과 J-16D가 뒤따른다.

J-20은 코드명이 웨이룽(威龍)이며 중국 공군이 실전 배치한 최첨단 5세대 스텔스 전투기다. J-20은 미국 스텔스 전투기 F-22 랩터에 맞선 중국 공군 현대화의 상징으로 통한다.

‘샤프 소드’(Sharp Sword)로 알려진 GJ-11 스텔스 드론은 정밀 유도탄 발사 기능이 있으며 전자전 용도로 개발됐다. 076형 강습상륙함 탑재용이기도 하다.

중국군은 GJ-11을 2021년 주하이 에어쇼에서 선보였으며 지난 9월 3일 베이징에서 열린 전승절 80주년 열병식에서도 과시한 바 있다.

J-16의 개량형 J-16D는 전자기 간섭을 이용해 적의 공격을 억제할 수 있는, 전자전에 특화된 전투기다.

전자전에선 통상 적의 네트워크·레이더·통신 등을 교란하거나 해킹해 피해를 주고 아군의 정보와 전자적 측면의 우위를 확보한다.

스텔스 기능의 J-20과 GJ-11의 합동 작전 때 공격 능력이 크게 확장된다는 점에서 편대 편성이 예상됐으나, 관련 영상이 공개된 것은 이번이 처음이라고 SCMP는 전했다.

이 신문은 “홍보 영상 속의 GJ-11 스텔스 드론의 코드명은 ‘쉬안룽 08’이고 J-20 스텔스 전투기의 코드명은 ‘웨이룽 01’”이라고 소개했다.

그러면서 GJ-11이 앞장선 공격으로 J-20의 공격력이 확장될 수 있으며, 이 과정에서 J-16D 전투기는 전자전 능력을 극대화할 것이라고 덧붙였다.

중국 군사분석가인 쑹중핑은 “유인 스텔스 전투기 J-20과는 달리 GJ-11은 지상에서 조종하지만 서로 데이터를 공유하는 것으로 추정된다”면서 “GJ-11이 강력한 관통력의 무기를 갖춘 J-20의 공격력을 크게 확장할 것”이라고 분석했다.

그는 이어 “J-20, GJ-11, J-16D로 구성된 편대는 스텔스 기능과 전자기 간섭을 활용해 적의 방공망과 레이더를 무력화할 수 있다”고 덧붙였다.

그는 그러면서도 현재로선 GJ-11 등 스텔스 드론의 J-20 협력 작전은 아직 훈련 단계일 수 있다고 짚었다.

한편, 미 공군도 공식 자율 전투 드론인 YFQ-42A 또는 YFQ-44A를 개발 중이다. 이 드론은 저렴한 비용으로 첨단 전투기 F-22 또는 F-35 등의 전력을 강화하고 첨단 머신러닝 기술을 탑재해 유인 전투기의 조종사가 본연의 임무에 더 집중할 수 있도록 돕는 기능을 한다.