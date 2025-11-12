샌드아트 공연·전문가 특강으로 청렴 실천 의지 다져... 신뢰받는 행정 구현 목표

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 12일 시청 강당에서 ‘2025년도 청렴 문화 확산 워크숍’을 개최하고, 영주시 명예 감사관과 직원이 함께 청렴·반부패 실천 의지를 다지는 시간을 가졌다.

이번 워크숍은 시민이 참여하는 열린 감사 실현과 공직사회 청렴 문화 확산을 목표로 마련됐으며, 명예감사관, 신규 임용자, 승진자 등 120여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

워크숍은 샌드아트 아티스트 윤여경 작가의 공연 ‘청렴과 갑질 예방’으로 문을 열었다.

윤 작가는 섬세한 해설과 모레 그림을 통해 상호 존중의 가치를 감성적으로 표현하며 참석자들의 큰 공감을 끌어냈다.

이어 청렴 전문 강사 정해숙의 특강 ‘청렴 DNA : 지속 가능한 사회로 가는 길’이 진행됐다.

정 강사는 청렴 의식의 중요성과 실천 방향을 쉽고 깊이 있게 전달하며 공직사회 청렴 실천의 중요성을 강조했다.

참석자들은 강연과 공연에 적극적으로 집중하며 청렴의 가치에 깊이 공감하고, “청렴이 조직문화로 자리 잡을 수 있도록 실천하겠다”는 다짐을 이어갔다.

이번 워크숍은 특히 명예 감사관과 직원이 한자리에 모여 청렴의 가치를 공유함으로써 시민과 행정 간의 신뢰를 더욱 공고히 하는 계기가 되었다는 점에서 의미가 크다.

영주시는 최근 공직사회 전반에서 강조되는 청렴성과 책임성 강화 요구에 부응하고, 시민과 함께하는 투명한 행정문화를 정착시키기 위한 노력을 이어가고 있다.

이항규 기획예산실장은 “청렴은 신뢰받는 행정의 기본 가치”임을 강조하며, “앞으로도 부패 예방과 청렴 실천이 조직문화로 자리 잡을 수 있도록 지속해서 추진하겠다”고 밝혔다.

영주시는 앞으로도 체감형 청렴 교육과 부패 취약 분야 개선 등 실질적인 청렴 시책을 추진해 신뢰받는 행정을 구현해 나갈 방침이다.