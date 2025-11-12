대표·임원·집행간부 절반 교체…퇴직자 재취업 원칙적으로 제한 수의계약 원천 차단…‘생산적·포용금융’에 5년간 108조원 투입

[헤럴드경제=배문숙 기자]농협중앙회는 최근 잇따른 사건 사고로 훼손된 신뢰를 회복하기 위해 ‘범농협 혁신TF(태스크포스)’를 발족하고 책임경영과 청렴농협을 위한 3대 전략이 담긴 개혁안을 마련했다고 12일 밝혔다.

농협은 중앙회 지배구조 혁신과 지역 농축협 부정부패 제로(0)화, 농업인 부채 탕감 등 3대 전략을 통해 ‘신뢰받는 농협중앙회’와 ‘깨끗하고 청렴한 농축협’, ‘국민에게 사랑받는 농협’ 등을 달성한다는 방침이다.

우선 농협은 중앙회 지배구조 혁신과 책임경영 강화를 위해 대표와 임원, 집행 간부의 절반 이상을 교체하는 인적 쇄신에 나선다.

아울러 임원 선출 과정의 투명성을 높이고 퇴직자의 재취업을 원칙적으로 제한하기로 했다. 또 불공정 논란을 차단하기 위해 수의계약을 원칙적으로 금지한다.

아울러 지역 농축협의 횡령 등 부정부패 사고를 근절하기 위해 사건·사고가 발생한 농축협에 대해선 중앙회의 지원을 전면 중단하고, 비용 집행 가이드라인과 위반 시 제재 방안을 마련할 계획이다.

부정선거 방지를 위한 선거관리기구와 신고센터도 도입한다.

또 농협은 경쟁력 강화를 위해 합병을 추진하는 지역 농축협에 예산과 자금 지원을 확대할 계획이다.

국민에게 사랑받는 농협이 되기 위한 공익적 역할 강화에도 나선다.

농협은 농업인 장기 연체 채권을 소각해 신용 회복을 돕고, 소상공인을 위한 ‘생산적·포용금융’에 5년간 108조원을 투입할 계획이다.

또 농촌 소멸 방지를 위해 3조6천억원을 투입하는 ‘농심천심운동’을 적극적으로 전개할 예정이다.

농협은 이 같은 개혁 과제의 체계적인 추진을 위해 부회장을 위원장으로 하고 주요 부서장이 참여하는 범농협 TF를 발족하고 즉시 운영한다고 밝혔다.

농협은 “이번 개혁 추진 계획에 과거의 구습과 관행을 타파하겠다는 결연한 의지를 담았다”며 “조직의 투명성과 청렴성을 회복해 국민에게 신뢰받는 농협, 농업인에게 힘이 되는 농협으로 새롭게 도약하겠다”고 강조했다.

농협은 앞서 범농협의 신뢰를 회복하고 경영 위기를 극복하기 위해 퇴직자 재취업 제한 등의 내용을 담은 범농협 임원 인적 쇄신 방안을 발표하고 오는 12월 인사부터 적용한다고 밝힌 바 있다.

농협은 최근 잇따른 사건 사고에 휘말리면서 강도 높은 쇄신에 나섰다. 강호동 회장은 선거 과정에서 용역업체로부터 1억원대의 금품을 수수했다는 의혹으로 지난달 경찰의 압수수색에 이어 출국금지 조치를 당했다.

지난달 국회 농림축산식품해양위원회 국정감사에서는 강 회장의 수뢰 의혹에 질타가 이어졌으며 강 회장의 선거 캠프 출신들의 ‘낙하산 인사’도 도마 위에 올랐다.

농협 상호금융(제2금융 농협) 등의 부실도 깊어졌으며 농협경제지주 산하 11개 자회사 중 네 곳은 적자를 기록했다.