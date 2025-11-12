“DJ-오부치 정신 따라 양국관계 발전하길…청년 교류 증진도”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 12일 방한한 일본 광역단체장들을 접견하고 한일관계 발전과 양국 지방정부 간의 교류·협력 확대 방안에 대해 논의했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 아베 슈이치 나가노현 지사 등 일본 9개 현 지사들을 만났다. 이들은 한일 시장지사 회의에 참석하기 위해 한국을 찾았다.

한일 시장지사 회의는 양국 지방정부가 처한 위기에 공동 대응하고 해법을 모색하는 광역단체장 모임이다. 격년으로 번갈아 개최되며, 올해는 인천에서 열린다.

김 총리는 이 회의가 일본 측이 김대중 전 대통령에게 제안해 시작된 것으로 안다고 언급하고 “김 전 대통령과 오부치 게이조 당시 일본 총리의 ‘김대중-오부치 선언’ 정신에 따라 양국 관계가 계속 발전하길 희망한다”고 말했다.

그러면서 “최근 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의를 계기로 한일 정상회담이 열리는 등 양국 셔틀 외교가 지속되고 있다”며 “지방정부 차원의 교류·협력을 활성화해 한일관계 발전을 위해 노력해달라”고 당부했다.

이어 “APEC 정상회의의 모멘텀을 이어가려면 미래세대 간의 인적 교류가 중요하다”며 “가까운 이웃인 양국 청년 교류 증진을 위해 일본 지방정부와 협력하길 바란다”고 강조했다.

이에 일본 대표단은 양국 간 상호 이해 심화를 위한 청년 교류 필요성에 대해 공감을 표했다고 총리실이 전했다.

일본 시장지사 회의 회장인 아베 지사는 “한일 교류가 한층 확대되고, 양국이 공통으로 당면한 인구 문제와 균형발전 필요성에 대해 지혜를 모으길 희망한다”며 “지자체 차원에서 세심한 지원을 해 나가겠다”고 말했다.