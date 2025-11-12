[헤럴드경제=양대근 기자] 롯데글로벌로지스는 지난 11일 서울 소공동 롯데호텔에서 개최된 ‘2025년 한국서비스품질지수(KS-SQI·Korean Standard-Service Quality Index) 인증 수여식’에서 택배 부문 5년 연속 1위를 수상했다고 12일 밝혔다.

KS-SQI는 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 공동 개발한 국내 대표적인 서비스 품질평가 지수로, 한국표준협회가 매년 업종별로 정확성·전문성·친절성·이용편리성·사회적가치 등 8개 평가 항목으로 서비스 품질을 조사하여 발표하고 있다.

롯데글로벌로지스는 고객 지향적 관점을 최우선 가치로 두고 ▲업계 최초 AICC(AI Contact Center) 운영 ▲1대1 채팅 상담 ▲고객이 원하는 일자와 시간에 배송하는 ‘약속배송’ 서비스 ▲고객정보보호를 위한 운송장 없는 택배 도입 등 고객 중심 서비스 품질 혁신을 끊임없이 도모한다는 점에서 우수한 평가를 받았다.

롯데글로벌로지스 관계자는 “이번 수상을 계기로 더욱 혁신적인 서비스를 제공하며 택배 문화를 선도하는 브랜드로 거듭나 고객님들께 더 많은 사랑을 받을 수 있도록 끊임없이 노력하겠다”고 말했다.

한편 롯데글로벌로지스는 지난 2023년 업계 유일 소비자중심경영(CCM) 인증을 비롯해 지난해 국토교통부 주관 택배/소포 서비스 평가 A등급 선정, 한국소비자원 ‘소비자불만해결 우수사업자’로 선정되는 등 고객 서비스 측면에서 다방면으로 인정받고 있다.