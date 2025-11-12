기존 세계기록 대비 40㎞가량 늘려

현대자동차는 지난 6월 출시한 ‘디 올 뉴 넥쏘’가 수소차 1회 충전 최대 주행거리 세계 신기록을 달성했다고 12일 밝혔다.

넥쏘는 이번 도전으로 2021년 토요타의 ‘미라이’가 기록한 기존의 세계 기록인 1359.9㎞를 뛰어넘은 1400.9㎞의 주행거리를 달성했다.

이번 도전은 유튜버 잇섭, Station.B의 강병휘, 안오준TV의 안오준, 모트라인이 참여했으며 지난달 14일 오전 9시부터 이튿날 오후 10시까지 약 36시간 진행됐다.

군산 수소충전소를 출발해 27번 국도를 따라 새만금 주변 도로를 주행하는 코스로 넥쏘 시승차 2대를 활용해 두 명씩 팀을 이루어 교대 운전 방식으로 진행됐다.

약 36시간의 주행 끝에 잇섭과 강병휘의 Station.B 팀이 운전한 1호차는 1400.9㎞를, 안오준TV와 모트라인 팀이 운전한 2호차는 1360.7㎞의 주행 거리를 기록하며 두 차량 모두 기존 세계 기록을 돌파하는 성과를 거뒀다. 특히 1호차는 기존 기록을 약 40㎞ 초과하며 세계 신기록을 달성했다.

또 이번 기록은 지난해 현대차가 넥쏘 카페 동호회와 함께 진행한 ‘넥쏘 1회 충전 최대 주행거리 도전 이벤트’에서 기록한 1100㎞를 크게 뛰어넘은 결과다.

현대차 관계자는 “철저한 사전 준비와 유튜버들의 전문 운전 실력이 세계 기록 달성에 큰 역할을 했다”고 밝혔다. 양대근 기자