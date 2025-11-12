[헤럴드경제=박병국 기자]서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 지난 11일 서울시교육청과 ‘영등포 교육협력 특화지구’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 구는 남부교육지원청과 ▷지역 특색 교육사업 운영 ▷어린이·청소년 성장지원 체계 구축 ▷학생 맞춤형 통합지원 ▷진로, 진학교육 확대 등 다양한 분야에서 사업을 추진한다.

또한 두 기관은 스쿨매니저 시범사업을 위한 협약도 체결했다. 학교 운동장과 체육관을 지역주민에게 개방하고, 구에서 파견한 전담 인력 스쿨매니저를 배치해 시설을 안전하게 관리하는 것이다.

구는 스쿨매니저 배치 외에도 시설물 배상보험 가입을 지원해 안전사고를 예방하고, 체육 동호회를 학교와 연계해 시설 개방을 활성화할 방침이다.

최호권 영등포구청장은 “학생들이 미래를 준비하고 역량을 키울 수 있도록 우리 지역에 맞는 맞춤형 지원을 추진하고, 학생과 학교뿐만 아니라 지역과 주민이 모두 만족하는 교육 협력 모델을 만들어 나가겠다”라고 전했다.