[헤럴드경제=민성기 기자] 걸그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 137억 원에 매수한 것으로 전해졌다.

12일 부동산 업계와 대법원 등기소에 따르면 장원영은 지난 3월 서울 용산구 한남동 루시드하우스 전용면적 244㎡ 1가구를 137억 원에 매입하고 지난 달 소유권 등기를 마쳤다고 이날 한국경제TV가 보도했다.

등기부 등본상 별도의 근저당권이 설정되지 않은 점을 감안하면 전액 현금 매입 추정된다. 매도인은 범 DL그룹 2세 이지용 전 대림통상 대표다.

루시드하우스는 유엔빌리지 안에서도 최고급 빌라로 꼽힌다. 한강과 남산을 두루 조망할 수 있는 입지에 두 동 합쳐 15가구 뿐이라 희소성이 높고, 24시간 보안시스템, 개별 엘리베이터 등을 갖춰 사생활 보호에 탁월하다는 평가다.

루시드하우스는 배우 김태희가 가수 겸 배우 비(정지훈)와 결혼 전 거주했던 곳이기도 하다.

한편, 2004년생인 장원영은 아이브의 대체 불가 센터로 활약하고 있다. 아이브는 지난달 31일부터 이달 2일까지 3일간 서울 KSPO돔에서 월드투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I HAVE)’을 개최했다.