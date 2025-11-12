절임배추 사전예약 물량 전년보다 27.8%↑

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일이 운영하는 슈퍼마켓 GS더프레시가 절임배추부터 고춧가루까지 한자리에서 만나는 ‘김장 대축제’를 열고 산지 직송 신선 원물을 특가로 선보인다고 12일 밝혔다.

GS더프레시는 올해 김장 트렌드를 ‘편리함’과 ‘알뜰함’으로 보고 있다. 이에 맞춰 직접 절임 과정을 거치지 않아도 간편하게 김장을 준비할 수 있도록 산지별 다양한 절임배추 상품을 준비했다. 또한, 배추·무 가격 상승세 속에서 사전계약 재배를 통해 안정적인 물량과 가격 경쟁력을 확보했다.

GS더프레시는 2015년 첫 절임배추 판매를 시작한 이후, 높은 품질로 고객 만족도를 높이며 매년 꾸준한 신장세를 보이고 있다. 지난 9월 30일부터 이달 4일까지 ‘우리동네GS’ 앱을 통해 절임배추 사전예약을 진행한 결과, 사전예약 물량이 전년 동기 대비 27.8% 증가하는 등 높은 고객 반응을 얻었다.

GS더프레시는 본격적인 김장철을 맞아 지난 5일부터 주차별로 행사를 순차적으로 진행하고 있다. 12일부터 18일까지 ‘김장 대축제 1탄’을 연다. 행사 기간 동안 전국 주요 산지에서 직송한 신선한 김장 재료를 합리적인 가격에 선보인다.

행사카드와 GS ALL멤버십을 적용하면 배추 3입(망)이 5900원, 다발무(단)는 6900원에 판매된다. 또한 김장 양념에 필요한 깐마늘은 900g에 8900원, 태양초 고춧가루는 500g에 1만4800원, 양파 2.5㎏에 4980원에 판매한다. 일부 점포에서는 당일 절임배추를 구매할 수도 있다.

김순재 GS리테일 채소팀 팀장은 “최근 김장은 대규모 행사에서 가족 단위의 김장으로 변화하고 있으며, 절임배추와 소포장 양념류 중심의 간편형 수요가 크게 늘고 있다”며 “GS더프레시는 사전계약 재배를 통해 품질과 가격 모두 경쟁력을 갖춘 김장 원물을 안정적으로 공급하고, 고객이 필요한 시기에 합리적인 가격으로 구매할 수 있도록 다양한 행사를 이어갈 계획”이라고 말했다.