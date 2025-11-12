[헤럴드경제 = 김상수 기자] 종근당홀딩스가 ‘2025 메세나대상’에서 ‘문화공헌상’을 수상했다고 12일 밝혔다.

한국메세나협회가 주최하고 문화체육관광부가 후원하는 메세나대상은 1999년부터 국내 기업 중 문화예술 분야 발전에 헌신한 기업을 뽑아 매해 시상하는 행사다.

종근당홀딩스는 지난 11일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 메세나대상에서 한국 화단을 이끌어갈 유망 신진작가를 발굴·후원하고 문화소외 계층의 문화예술 향유 기회를 확대해 문화예술을 통한 사회적 책임을 실천한 공로를 인정받아 문화공헌상을 수상했다.

종근당홀딩스는 2012년부터 ‘종근당 예술지상’을 운영해 매년 유망 회화작가 3명을 선정, 3년간 창작활동을 지원하고 있다. 현재까지 총 42명의 작가를 배출했으며, 선정 작가들은 후원 마지막 해에 전시회를 개최하는 등 활발한 활동을 이어 가고 있다.

2011년부터는 ‘오페라 희망이야기’를 통해 대학병원과 소아병동을 찾아 클래식과 오페라 공연을 선보이며 환자와 가족들에게 음악으로 위로와 희망의 메시지를 전하고 있다.

최희남 종근당홀딩스 대표는 “예술은 사람을 위로하고 사회를 바꾸는 힘”이라며 “예술이 가진 공감과 회복의 에너지를 통해 사회적 가치를 실현하고, 모두가 더 건강하고 아름다운 세상을 만드는 데 함께 하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

종근당홀딩스는 문화예술 지원을 넘어 헌혈캠페인, 소아암 환우돕기 마라톤 참가, 홀몸어르신 돌봄, 친환경 교실 숲 조성 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 상생을 실천하고 있다.