[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시와 부산·경남 행정통합 공론화위원회(공동위원장 전호환·정원식)는 행정통합에 대한 시민들의 의견을 듣기 위해 ‘2025년 부산지역 하반기 현장 설명회’를 개최한다고 밝혔다.

설명회는 12일 오전 10시 부산도시공사 아르피나 그랜드볼룸에서 해운대구·기장군 주민을 대상으로 시작해 다음달초까지 부산 지역에서 총 8회에 걸쳐 순차적으로 개최될 예정이다. 부산·경남 행정통합에 관심 있는 시민이라면 누구나 참여할 수 있다.

설명회는 ▷중구·동구=11월 17일 오후 2시 아스티호텔 그랜드볼룸 ▷동래·금정·연제=11월 19일 오후 2시 동래구청 동래홀 ▷북구·강서=11월 21일 오후 2시 강서구청 구민홀 ▷영도구=11월 24일 오후 2시 라발스호텔 볼레로룸 ▷부산진구·사상구=11월 26일 오후 2시 부산진구청 대강당 ▷남구·수영구=12월 3일 오후 2시 남구청 대강당 ▷서구·사하구=12월 5일 오후 2시 서구청 본관 대회의실에서 열릴 예정이다.

시와 위원회는 지난 상반기 시도민 토론회에 이어 부산·경남 행정통합에 대한 시민들의 궁금증과 우려를 해소하기 위해 지역 맞춤형 정책 및 기대효과 등을 보완해 현장 중심의 설명회를 진행할 예정이다.

전호환 공동위원장은 “현재 대한민국은 지역소멸 등 국가적 위기 상황 속에 있으며 부산·경남 간 행정통합을 통해 강력한 분권형 지방정부 구축을 이끌어내야 한다”며 “이러한 행정통합 과정에 있어 가장 중요한 것은 지역이 주도하는 상향식 행정통합으로 지역 주민의 역할에 대해 의견을 교환하는 논의의 장을 열 것”이라고 말했다.