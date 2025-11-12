[헤럴드경제=민성기 기자] 중국의 한 남성이 인공 복근을 만들기 위해 히알루론산 주사에 8억 원이 넘는 돈을 쓴 사실이 알려졌다.

11일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 소셜미디어(SNS)에서 앤디 하오 티에난이라는 이름으로 활동하는 이 남성은 자신이 히알루론산 주사로 인공 8팩 복근을 만든 “중국 최초 사례”라고 주장했다.

중국 북동부 헤이룽장성 출신인 하오 씨는 약 10만 명의 팔로워를 보유하고 있다. 그는 주로 뷰티 및 패션 콘텐츠를 공유한다.

그의 프로필에는 신체의 20%가 관절 윤활 및 수분 유지에 도움이 되는 천연 물질인 히알루론산을 함유하고 있다고 적혀 있다.

수개월 전에는 어깨, 쇄골, 가슴, 복부에 40회분의 히알루론산을 주입하는 데 400만 위안(약 8억 2100원)을 썼다고 밝혀 화제가 됐다.

그는 운동으로 원하는 근육질 몸매를 만들 수 없어 성형 시술을 선택했다고 설명했다.

“근육은 겁쟁이에게 생기지 않는다는 말에 동의한다”며 “하지만 나는 수많은 주사를 맞았다. 더 이상 겁쟁이가 아니다. 당신도 똑같이 할 용기가 있는가”라고 말했다.

하오는 “만약 3년 후에도 복근이 사라지지 않으면, 히알루론산으로 만든 가장 오래 지속되는 인공 복근으로 기네스북에 신청할 것”이라며 “복근 위에서 호두를 까는 라이브 방송을 하겠다”고 덧붙였다.

지난달 올린 시술 후 거의 5개월이 지난 영상에서 하오 씨는 시술 결과에 여전히 만족감을 표했다.

그는 “근육 부종은 전혀 없다. 제가 딱 좋아하는 정도다. 많은 사람이 히알루론산이 몇 달 안에 녹는다고 하는데 의사들은 히알루론산이 움직이거나 뭉칠 수 있다고 하더라”고 말했다.

이어 “시간이 지날수록 더 자연스럽고 좋아 보인다. 심지어 복근 사이의 라인도 여전히 뚜렷하고 하나로 합쳐지지 않는다”고 했다.

반면 전문가는 그의 행동이 건강에 위험을 초래할 수 있다는 우려를 제기했다.

중국 중부 허베이성 우한에 위치한 한 성형외과 주치의이자 소셜 미디어 플랫폼에서 170만 명이 넘는 팔로워를 보유한 리 지아룬 씨는 “히알루론산을 40회 주입하면 피부가 손상돼 혈관 괴사를 유발할 가능성이 매우 높다”고 밝혔다.

이어 “근육은 정적인 상태에서는 실제처럼 보일 수 있지만 모든 근육은 동적인 단위이기 때문에 역동적인 모습은 분명히 왜곡될 것”이라고 말했다.

또한 “히알루론산과 필러는 뼈를 침식시키고 근육에 압력을 가해 근육을 얇게 만들기 때문에 주입 후 본래 근육이 실제로 감소할 수 있다. 필러가 용해되면 원래 근육이 더욱 약해 보일 수 있다”고 설명했다.