‘한땀’ 프로젝트, 소상공인 사업장 5곳 모집

[헤럴드경제=강승연 기자] 무신사는 지역 사회 소상공인들을 위해 사업장별 개성이 담긴 독창적인 ‘워크웨어(작업복)’를 제작해 지원했다고 12일 밝혔다.

무신사는 지난 5일 ‘소상공인의 날’을 맞아 서울, 파주, 부천 등에 자리잡은 소상공인 사업체 5곳을 위한 맞춤형 워크웨어를 전달했다. 이번 사업은 무신사가 지난 8월 ‘희망친구 기아대책’과 함께 업종별 목적과 용도에 따라 필요한 작업복을 제작하는 ‘한땀’ 프로젝트의 일환이다.

무신사는 워크웨어가 사업장에서 위생, 안전상 이유로 입어야 하는 작업복이란 의미를 넘어 사업장의 개성과 업(業)에 대한 자부심을 직관적으로 보여주는 매개체라는 점에서 한땀 프로젝트를 시작했다.

두 달여 간의 모집과 심사 과정을 거쳐서 녹산(서울·요식업), 레이지요거트(서울·요식업), 로우스테이트(부천·전시행사 대행업), 소르커피(서울·요식업), 카밍그라운드(파주·목공업) 등 5곳을 선정했다.

무신사는 모던 베이식 캐주얼웨어 브랜드 ‘무신사 스탠다드’와 협업해 각 사업장의 업종과 작업 환경에 알맞은 맞춤형 워크웨어를 지원했다. 용접 및 불꽃 작업이 많은 전시행사 대행업체 ‘로우스테이트’를 위해서는 내구성이 높은 캔버스 재킷과 데님 팬츠를 제작하는 등 선정 과정에 공을 들였다.

고온 다습한 환경에서 장시간 서서 근무해야 하는 중식당 ‘녹산’을 위해서는 통기성이 우수한 쿨탠다드 팬츠, 나일론 셔츠를 지원하는 등 업무 공간별 특징을 고려한 맞춤형 워크웨어를 제작해 호평을 받았다. 또한 모자와 상하의 등 워크웨어 세트에 소상공인 사업장별 로고 디자인도 적용해 소속감을 강조한 것도 특징이다.

이번 한땀 프로젝트에 참여한 소상공인 사업장 브랜드 소개와 워크웨어 제작후기 등의 자세한 스토리는 무신사 매거진과 유튜브 채널 무신사TV에서 확인할 수 있다.

무신사 관계자는 “지역 경제의 뿌리이자 로컬 문화 발전의 중심인 소상공인에게 패션을 결합한 상생 활동을 펼칠 수 있어서 뜻깊은 시간이었다”라며 “앞으로도 국내 대표 패션 기업으로서 옷을 매개로 다양한 지역 맞춤형 사회공헌 활동을 강화할 것”이라고 말했다.