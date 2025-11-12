“전쟁 이유는 승리뿐”…PC주의 탈피 시사 셧다운 종료 수순에 “민주당, 재협상에 성공적이지 못해” “불법 이민자에게 1조5000억달러 의료비 지원 불가능”

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 국가를 위해 복무한 재향군인에게 감사를 표하며 미국이 앞으로 싸우는 모든 전쟁에서 승리할 것이라고 강조했다. 또 상원에서 연방정부 셧다운(일부 기능정지)을 끝낼 예산안을 가결 처리해 공화당이 다수당인 하원 표결만 남겨둔 상황에 대해 “민주당을 상대로 큰 승리를 거뒀다”며 긍정적으로 평가했다.

트럼프 대통령은 재향군인의 날인 이날 워싱턴DC 인근 알링턴국립묘지에서 열린 기념행사에서 “미국의 전사들은 절대 포기하지 않고 절대 항복하지 않는다. 그들은 싸우고 싸우고 싸우고, 이기고 이기고 이긴다”고 말했다. 그러면서 그는 “오늘은 단지 재향군인의 날이 아니다”며 “우리는 이제 1차 세계대전 전승절이라고 부를 것”이라고 밝혔다.

미국은 1차 세계대전이 끝난 11월 11일을 재향군인의 날로 기념하고 있지만, 트럼프 대통령은 미국을 비롯한 연합국이 승리했다는 점에서 1차 세계대전 전승절로 불러야 한다고 주장해왔다.

앞서 트럼프 대통령은 2차 세계대전에서 독일이 항복한 5월 8일을 2차 세계대전 전승절로 기념하겠다고 밝힌 바 있으며, 국방부를 전쟁부로 부르도록 행정부에 지시하기도 했다. 호전적인 이름을 사용해야 미군의 전투력이 강화될 수 있으며 국방부라는 명칭은 정치적 올바름을 강조해 미군을 약하게 만든다는 게 그의 인식이다.

트럼프 대통령은 이날 연설에서도 “트럼프 행정부에서 우리는 미군의 자존심과 승리 정신을 복원하고 있다”면서 “우리는 더 이상 정치적으로 올바르지 않겠다”고 밝혔다. 이는 인종, 민족, 언어, 종교, 성별 등과 관련한 편견이나 차별이 내포된 언어나 정책을 금지하는 의미로, 특히 진보진영에서 중시해온 ‘정치적 올바름’(political correctness·PC)에서 미군이 탈피할 것임을 재차 밝힌 것이다.

트럼프 대통령은 이어 “앞으로 우리는 단 하나의 이유, 승리를 위해서만 전쟁을 치르겠다. 우리는 이기려고 싸운다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 이날 행사와 별도로 1차 세계대전 전승절 메시지를 냈으며 행사에 앞서 알링턴국립묘지의 무명용사 묘에 헌화했다.

트럼프, 셧다운 종료 수순에 “민주당 상대로 큰 승리”

한편 트럼프 대통령은 전날 상원에서 공화당이 일부 민주당 이탈표 덕분에 정부 셧다운을 끝낼 예산안을 가결 처리해 공화당이 다수당인 하원 표결만 남겨둔 상황을 긍정적으로 평가했다.

그는 하원의 공화당 의원들을 이끄는 마이크 존슨 하원의장을 향해 “당신과 존(튠 상원 공화당 원내대표)과 모두에게 매우 큰 승리를 축하한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 ESPN ‘팻 맥아피 쇼’ 인터뷰에 출연해 “우리는 정부를 열게 됨으로써 민주당을 상대로 큰 승리를 거뒀다”며 “그들(민주당)은 재협상에서 성공적이지 못했다”고 말했다. 이어 “하원이 곧 표결할 것이고 아마 찬성으로 통과될 것이라 생각한다”며 “그다음에는 당연히 내가 서명해야 한다”고 말했다.

공화당이 다수당인 하원은 12일 본회의를 열어 표결을 시도할 예정이어서 이르면 당일 셧다운이 마침표를 찍을 가능성이 거론된다.

트럼프 대통령은 민주당이 셧다운 국면에서 ‘오바마 케어’(ACA·Affordable Care Act) 보조금 지급 연장을 요구했던 것을 두고 “감옥, 갱단, 정신병원에서 불법으로 우리나라에 들어온 사람들을 위해 1조5000억달러의 의료비 등을 주는 것은 도저히 할 수 없는 일”이라고 비판했다. ‘오바마 케어’의 혜택이 불법 이민자들에게 흘러 들어가 결국 세금 낭비가 이뤄진다는 지적이다. 민주당은 그동안 트럼프 대통령과 공화당의 이런 주장이 ‘거짓’이라고 반박해왔다.

중도 성향 민주당 의원 7명과 친민주 성향 무소속 의원 1명이 찬성한 이번 예산 합의안에는 ‘오바마 케어’ 보조금 지급 연장에 대한 상원 표결을 보장한다는 내용이 담겼다. 그러나 상·하원 모두 공화당이 다수당인 만큼 보조금 연장안이 통과될 가능성은 크지 않아 보인다.

연방 정부 일부 기능이 중단되는 셧다운 사태는 지난달 1일 시작돼 이달 5일 종전 최장(35일) 기록을 넘어섰고, 11일부로 42일째 계속되고 있다.