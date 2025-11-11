[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시(시장 신상진)는 수정구 단대동 70번지 옛 여성복지회관을 리모델링해 11월 11일 ‘여성플러스센터’로 새롭게 개관했다.

수정구 태평동에 있던 여성비전센터(2020년 개관)도 이곳으로 옮겨와 창업지원 기능과 여성복지회관(1987년 개관)의 교육 기능을 통합 운영한다.

이를 위해 시는 최근 10개월간 16억원을 들여 지하 1층~지상 4층, 연면적 2421㎡ 규모의 건물 내외부를 새로 단장하고, 층별 시민 이용 시설을 재배치했다.

여성플러스센터는 층별로▷지하 1층은 제빵 교육실 ▷지상 1층은 열린 공간(오픈 스페이스), 다목적실, 사무실 ▷2층은 창업지원실, 강당, 미팅룸, 미디어 촬영실, 편집실▷3층은 미용과 요리 교육실, 열린 교육실 4개 ▷4층은 재봉 교육실이 각각 들어섰다.

주요 운영 사업은 전문 기술·취미·자기 계발 교육 프로그램, 창업 역량 강화 지원, 창업지원 공간 운영, 직업 상담, 공간 대여 등이다.

이 중 교육 프로그램은 ▷한식조리사·미용·제과제빵 자격증 등 전문 기술 과정 12개 △기초 봉제, 수묵화 등 취미·자기계발 26개 ▷노래교실, 한글교실 등 실버교실 5개 등 총 43개 과목으로 구성된다.