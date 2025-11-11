매출 7% 줄어든 8451억원 신성장동력으로 데이터센터 개발 사업 추진

[헤럴드경제=한영대 기자] OCI홀딩스는 올해 3분기 연결 기준 매출액 8451억원, 영업손실 533억원을 기록했다고 11일 밝혔다.

지난해 같은 기간과 비교했을 때 매출은 7% 감소했고, 적자로 전환됐다. 다만 전분기와 비교했을 때 매출은 8.9% 증가했고, 적자 폭은 33.6% 개선됐다. 미국 내 태양광 정책의 불확실성이 여전하지만 OCI홀딩스 말레이시아 생산법인인 OCI테라수스의 폴리실리콘 생산라인 재가동으로 적자 폭이 줄었다고 OCI홀딩스는 설명했다.

주요 자회사별 상황을 살펴보면 OCI테라수스는 재가동 라인의 램프업(가동률 확대) 비용 발생으로 적자를 이어갔다. 지난달 싱가포르 특수목적법인 OCI ONE이 지분 65%를 인수한 베트남 웨이퍼 생산시설 네오실리콘 테크놀로지는 내년 1월부터 연산 2.7GW(기가와트) 규모의 금지외국기관(Non-PFE) 태양광용 웨이퍼를 생산할 예정이다.

미국 태양광 지주회사인 OCI 엔터프라이스 자회사 OCI에너지의 경우 2개 프로젝트 사업권 매각에 대한 최종 승인 절차를 완료했다. 이에 따른 수익 인식이 이뤄지면서 전분기 대비 매출 증가 및 흑자 전환에 성공했다. 도시개발사업 자회사인 DCRE가 인천 미추홀구 학익동 일대에 공급하는 시티오씨엘은 6, 7단지의 성공적 분양으로 건설 진행이 본격화, 전분기 대비 매출 증가 및 흑자 전환을 이뤘다.

기존 먹거리인 태양광용 폴리실리콘 사업의 불확실성이 커진 가운데 OCI홀딩스는 미래 신성장동력으로 데이터센터 개발 사업을 추진하고 있다. 2011년부터 북미 태양광 및 에너지저장장치(ESS) 프로젝트 개발 사업을 하고 있는 OCI에너지가 OCI 유휴부지를 활용하면 신속한 개발이 가능하다.

이우현 OCI홀딩스 회장은 “대중 무역 규제 강화로 미국향 태양광 공급망이 재편되고 있는 상황”이라면서 “이러한 변화 속에서 말레이시아, 베트남 등 동남아 생산거점을 기반으로 원가 경쟁력을 확보하고 판로를 선점하는 등 지속가능한 성장 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.