농식품부·aT ‘르빵 챔피언십’서 우리밀 부문 첫 시상…블렌딩 국산밀 제빵성 입증

[헤럴드경제=김용훈 기자] 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 10일 서울 코엑스에서 열린 ‘르빵(Le Pain) 챔피언십’ 베이커리 대회에서 ‘우리밀 뺑드미’ 부문 시상식을 성황리에 마쳤다고 11일 밝혔다.

‘뺑드미(Pain de mie)’는 균일한 속결과 부드러운 크러스트가 특징인 촉촉한 식빵으로, 이번 대회는 국산밀의 품질 경쟁력과 활용 가능성을 높이기 위해 aT가 새로 신설한 ‘우리밀 뺑드미’ 부문을 중심으로 진행됐다.

지난 9월 예선을 거쳐 전국 35개 베이커리 업체가 참가한 가운데, 6일 코엑스 라이브플라자에서 열린 결선에서 빵고 베이커리(류신혁 쉐프)가 1위를 차지했다. 빵고 베이커리의 작품은 풍성한 볼륨감과 쫄깃한 식감, 국산밀 특유의 고소하고 은은한 단맛이 조화를 이뤄 심사위원단으로부터 “우리밀의 매력을 가장 잘 살린 작품”이라는 평가를 받았다.

1위 수상자에게는 내년 6월 프랑스 파리의 유명 베이커리 ‘밀레앙(Mill&un, 서용상 쉐프)’에서 ‘우리밀 뺑드미’ 팝업을 열 수 있는 특전도 주어진다.

이번 대회에는 농식품부와 aT가 시범 추진 중인 블렌딩(Blending, 품질 균일화를 위한 원맥 혼합) 국산밀이 사용됐다. 대회 참가자들은 블렌딩 국산밀을 통해 균일한 품질과 안정적인 제빵성을 확보하며 국산밀의 제빵 적합성이 입증됐다는 평가다.

aT 문인철 수급이사는 “이번 대회를 통해 제빵업계의 국산밀에 대한 관심과 활용도가 점차 높아지고 있음을 확인했다”며 “국산밀 품질 고도화와 안정적 수급 기반 마련으로 우리밀 소비가 더욱 활성화될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.