“진의가 충분히 전달되지 못해 무겁게 받아들이며 주의하겠다”

[헤럴드경제=김은희 기자] 권대영 금융위원회 부위원장은 11일 ‘빚투(빚 내서 투자)도 레버리지의 일종’이라고 한 발언을 두고 논란이 이어지자 “말의 진의가 충분히 전달되지 못한 측면을 무겁게 받아들인다”고 밝혔다.

권 부위원장은 이날 국회 정무위원회 전체회의에 참석해 ‘빚내서 투자하는 것을 부추기는 부적절한 발언이었다’는 취지의 야당 의원의 지적에 이같이 답했다.

그는 “지적을 아프게 받아들이고 깊이 유념하도록 하겠다”면서 “다만 말하고자 한 취지도 위원님들 생각과 크게 다르지 않다”고 말했다.

이어 “적정한 수준의 포트폴리오 관리와 리스크 감내라는 말을 했는데 어쨌든 이런 결과가 나왔다”면서 “여러 말의 진의가 충분히 전달되지 못한 측면을 무겁게 받아들이며 앞으로 표현에 각별히 주의하겠다”고 덧붙였다.

앞서 권 부위원장은 지난 4일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 빚투를 두고 “그동안 너무 나쁘게만 봤는데 레버리지 투자의 일종으로 볼 수 있다”고 언급했다. 이를 두고 정치권에서는 금융당국자가 빚을 내서 하는 무리한 투자를 장려하는 것이 아니냐는 비판의 목소리가 나왔다.