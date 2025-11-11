시행령 개정안 11일 국무회의 의결 부동산원, 관할지자체서 교육 진행

[헤럴드경제=신혜원 기자] 정비사업 조합설립추진위원장 및 감사, 조합임원, 전문조합 관리인이 조합운영 및 윤리 교육을 받도록 하는 ‘도시 및 주거환경정비법 시행령’ 개정안이 오는 21일부터 시행될 예정이다.

국토교통부는 11일 이 같은 내용의 도시 및 주거환경정비법 시행령 개정안이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다.

개정안은 지난 5월 의결·공포된 도시 및 주거환경 정비법 개정에 따른 후속 조치로 조합임원등을 대상으로 하는 교육의 기본적인 사항을 규정했다.

조합임원 등은 조합의 의사결정을 이끌어가는 위치인 만큼, 투명하고 신속한 정비사업 추진을 위해서는 조합임원등의 직무 역량과 윤리의식 함양이 중요하다. 이에 국토부는 교육에 조합임원 등이 조합을 운영하는데 필요한 제도, 회계 및 세무, 직무와 관련된 소양 및 윤리에 관한 내용을 담을 예정이다.

이번에 개정된 도시 및 주거환경정비법 시행령에는 교육시간, 교육 방법, 교육기관 등 교육실시에 대한 기본사항이 포함돼 있으며 주요 내용은 다음과 같다. 이달 21일 이후 조합임원 등으로 선임(연임 포함) 또는 선정되는 경우, 그 직으로 선임·연임·선정된 날부터 6개월 내 12시간 이상 교육을 받아야 한다. 교육은 무료로 진행될 예정이다.

교육은 부동산원과 관할 지자체(광역·기초)에서 진행한다. 교육 수요에 따라 내년 상반기 중 첫 교육을 실시하고, 교육의 세부적인 일정·장소 등에 대해서는 추후 별도로 안내할 예정이다.

조민우 국토부 주택정비과장은 “조합임원 등은 조합의 방향성과 운영 효율을 결정하는 매우 중요한 역할을 담당하고 있다”며 “해당 교육을 통해 정비사업이 보다 빠르고 안정적으로 추진될 수 있기를 기대한다”고 말했다.