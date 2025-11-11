‘리사이클 사회공헌 임팩트 챌린지’ 성남 송현초 이관후군 최연소 수상 ‘에어컨 실외기 물 재활용’ 제안 영예

LG화학은 지난 8월 주최한 ‘리사이클 사회공헌 임팩트 챌린지’ 공모전에서 초등학생 참가자의 아이디어가 최우수상을 수상했다고 11일 밝혔다.

전국 254개 팀이 참여한 이번 공모전은 버려진 자원을 재활용해 창의적인 사회공헌 아이디어를 발굴하는 행사다. 최연소 참가자가 최우수상을 수상하며 세대와 분야를 초월해 모두가 환경 실천에 동참할 수 있음을 보여줬다고 LG화학은 설명했다.

최우수상 수상자인 성남 송현초 이관후 군은 버려지는 에어컨 실외기 물을 모아 LG화학의 재활용 플라스틱 기반 내열·내충격 복합소재(PCR ABS·PC)로 만든 배관과 폐정수필터를 통해 생활용수 및 조경수로 활용하는 창의적인 아이디어를 선보였다.

이군은 “가뭄 때문에 물이 부족하다는 뉴스를 보고 에어컨에서 떨어지는 물도 다시 쓸 수 있지 않을까 생각했다”고 했다. 이 밖에도 ▷폐목재로 제작한 K-ESG 트로피 ▷친환경 소재로 만든 응원봉 겸 음식물 봉투 ▷PCR PC 소재 수거함 ▷PCR PE·PP·PC 소재로 만든 친환경 볼라드(Bollard) ▷PCR 소재로 만든 홍수 대응 키트 등 다양한 아이디어가 수상했다.

고윤주 LG화학 지속가능전략책임자(CSSO·전무)는 “LG화학은 이번 공모전을 계기로 생활 속 순환경제 아이디어 발굴을 확대하고 전 세대가 친환경 실천에 참여할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다. 고은결 기자