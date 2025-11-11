청약증거금 8조452억원 최종 확정 공모가 3.8만원…18일 코스닥 상장

더핑크퐁컴퍼니는 지난 6~7일 양일간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한 결과 최종 846.9대 1의 경쟁률을 기록했다고 11일 밝혔다.

이번 일반 투자자 청약은 배정 물량 50만주 중에서 4억2343만2880주의 청약이 접수됐으며 청약 증거금은 약 8조452억원으로 집계됐다. 해당 수치는 증권사 간 중복청약을 제거한 최종 확정치다.

앞서 더핑크퐁컴퍼니는 지난달 28일부터 이달 3일까지 국내외 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행했다. 총 2300개 기관이 수요예측에 참가해 615.9대 1의 경쟁률을 기록했으며, 최종 공모가는 밴드 상단인 3만8000원으로 확정됐다.

공모자금은 ▷신규 IP 개발·출시 ▷제작 프로세스 고도화 ▷프리미엄 애니메이션 ▷글로벌 LBE 확장에 집중 투입한다.

축적된 데이터로 기획 단계에서 흥행 가능성을 검증하는 ‘데이터 기반 글로벌 제작 시스템’을 적용해 IP 출시 주기를 단축하고, 장편 애니메이션·오프라인 체험형 콘텐츠로 라이프사이클을 극대화한다.

또, 자체 AI 솔루션 ‘OneVoice’를 통해 다국어 현지화 효율과 제작 품질을 높여, 글로벌 시장에서 수익성과 확장성을 동시에 강화할 계획이다.

