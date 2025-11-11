교원창업 절차ㆍ제도ㆍ지원정보 총망라 연구성과의 사업화 촉진

[헤럴드경제=김용재 기자] 한양대학교 창업지원단(단장 류창완)은 교원 창업 활성화를 위해 교원이 창업 준비 단계부터 법인 설립과 기술사업화에 이르는 전 과정을 체계적으로 이해할 수 있도록 정리한 ‘2025 한양대학교 교원창업 가이드북’을 제작ㆍ배포했다고 11일 밝혔다.

이번 가이드북은 교원이 창업을 추진할 때 필요한 행정 절차, 관련 법규, 기술이전 및 지식재산권 관리, 정부 지원사업 정보 등을 종합적으로 담은 실무 지침서다. 특히 한양대학교 창업지원단이 주관하고 기술사업화센터, 기술지주회사 등 유관 부서가 협업해 최신 제도와 현장 사례를 반영한 것이 특징이다.

가이드북에는 ▷창업 상담 및 신청 절차 ▷창업위원회 심의 및 겸직 허가 ▷법인 설립 및 사업자등록 절차 ▷기술이전 계약 및 지식재산권 관리 ▷정부 및 지자체 창업지원사업 정보 ▷창업보육센터 입주ㆍ운영 요건 등이 단계별로 정리돼 있다.

체크리스트와 서식 예시를 수록해 교원이 창업을 실질적으로 준비하고 실행하는데 도움이 되도록 구성됐다.

한양대는 창업중심대학, 실험실특화형 창업선도대학 등 다수의 정부 지원사업을 수행하며 기술창업 생태계 구축에 앞장서고 있다. 이번 가이드북 발간은 교원의 연구성과가 창업으로 이어지는 선순환 구조를 강화하기 위한 일환으로 추진됐다.

류창완 창업지원단장은 “이번 교원창업 가이드북은 연구자의 아이디어가 기술사업화로 자연스럽게 확장될 수 있도록 돕는 실질적 경로를 제시했다”며 “앞으로도 대학의 연구 역량이 시장 혁신으로 연결될 수 있도록 교원창업 지원체계를 지속적으로 고도화하겠다”고 말했다.