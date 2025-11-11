[헤럴드경제=김주리 기자] 커피가 심방세동 환자에게 안전할 뿐 아니라 오히려 심방세동 위험을 낮출 수 있다는 임상시험 결과가 나왔다.

11일 연합뉴스 보도에 따르면 미국의사협회저널(JAMA)에서 커피를 마시는 심방세동 환자 200명을 대상으로 한 무작위 임상시험 결과 커피 섭취 그룹이 중단 그룹보다 심방세동 재발 위험이 39% 낮은 것으로 나타났다고 밝혔다.

마커스 교수는 “카페인은 이뇨 작용을 하기 때문에 혈압을 낮추고 결과적으로 심방세동 위험을 줄일 수 있다”며 “커피에는 항염 작용을 하는 여러 성분이 들어 있어서 긍정적인 효과를 낼 수 있다”고 말했다.

심방세동(Atrial fibrillation, AF)은 가장 흔한 심장 리듬 장애로 유병률이 계속 증가하고 있으며 평생 최대 3명 중 1명이 발병 위험이 있는 것으로 추정된다.

커피는 전 세계에서 가장 많이 소비되는 카페인 함유 음료로 부정맥을 일으킬 수 있는 것으로 알려져 있으며, 심방세동 유발 요인으로 지목돼 의사들도 심방세동 증상 완화를 위해 커피 섭취를 줄이라고 권고해 왔다.

연구팀은 심방세동 위험 요인에 대한 관심이 커지고 있지만 커피가 심방세동에 유익한지, 해로운지, 또는 영향이 없는지 대한 논쟁은 계속되고 있다고 지적했다.

이들은 이 연구에서 심방세동이 있거나 병력이 있는 커피 섭취자 200명(평균 연령 69세)을 대상으로 ‘커피를 끊으면 심방세동을 피할 수 있을까’(DECAF)라는 무작위 임상시험을 미국·캐나다·호주 내 5개 병원에서 6개월간 진행했다.

참가자들은 모두 심장 리듬을 정상화하기 위한 전기 충격 치료를 받을 예정인 환자들로, 커피를 하루 한 잔 이상 마시는 그룹과 6개월간 커피 및 다른 카페인 음료를 완전히 끊는 그룹에 100명씩 무작위로 배정됐다.

기준 시점에서 두 그룹의 커피 섭취량은 모두 주당 평균 7잔이었고, 추적 기간 커피 섭취량은 커피 섭취 그룹 7잔, 커피 중단 그룹 0잔이었다.

추적 기간에 심방세동과 심방수축이 규칙적이지만 대단히 빠른 부정맥 상태인 심방조동(atrial flutter)의 재발률을 관찰한 결과 커피 섭취 그룹이 47%, 커피 중단 그룹이 64%로 나타났다.

연구팀은 이는 다른 요인 영향을 고려할 경우, 커피 섭취 그룹의 심방세동 재발 위험이 중단 그룹보다 39% 낮은 것이라며 이런 이점은 심방세동 재발만 기준으로 분석했을 때도 비슷했다고 밝혔다.

연구팀은 이 연구는 심방세동 환자를 대상으로 커피 섭취의 영향을 평가한 첫 무작위 임상시험이라며 커피의 항염 효과 외에도 커피 대신 건강에 좋지 않은 음료를 덜 마시는 게 위험 감소로 이어졌을 가능성이 있다고 추정했다.

논문 제1 저자인 크리스토퍼 웡 박사는 “의사들은 그동안 심방세동 환자에게 커피 섭취를 줄이라고 조언해 왔지만 이 연구는 커피가 단지 안전할 뿐 아니라 오히려 보호 효과가 있을 가능성을 보여준다”고 말했다.