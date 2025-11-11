국내 상장 미국 나스닥100 추종 커버드콜 ETF 중 연초 대비 수익률 1위

[헤럴드경제=문이림 기자] 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 상장지수펀드(ETF)’ 순자산이 1조원을 돌파했다고 11일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 10일 종가 기준 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF의 순자산은 1조13억원이다. 국내 상장 미국 주식형 커버드콜 ETF 중 최대 규모다.

TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 지난해 6월 상장 이후 우수한 수익률과 배당 성장을 기반으로 대표 커버드콜 ETF로 자리매김했다. 10일 기준 연초 이후 수익률은 15.82%다. 국내 상장 미국 나스닥100 추종 커버드콜 ETF 중 1위다.

해당 ETF는 미국 대표 지수인 나스닥100 지수에 투자하며 연 15%의 배당수익률을 목표로 하는 월배당 커버드콜 ETF다. 데일리옵션을 활용해 옵션 매도 비중을 10% 이하로 줄였다. 나머지는 기초 지수 상승에 참여한다.

상장 이후 16개월간 꾸준히 분배금을 지급하고 있다. 최근 나스닥100 지수 상승세와 함께 배당 성장도 이어가고 있다.

미래에셋자산운용은 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF 순자산 1조원 돌파를 기념해 매수 이벤트도 진행한다. 이벤트 참여 기간은 이날부터 오는 12월 10일까지다. 해당 ETF를 1주 이상 매수 인증한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공한다.

윤병호 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부장은 “TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 성장성과 월배당을 모두 갖춘 상품으로 월배당 투자자들이 가장 신뢰하는 대표 커버드콜 ETF로 자리 잡았다”며 “앞으로도 투자자에게 지속 가능한 인컴수익과 견조한 성과를 제공하는 상품 라인업을 강화해 나가겠다”고 말했다.