12~14일 울산전시컨벤션센터 직무상담 등 취업 대응력 지원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 지역 청년 등 구직자의 직무역량 향상을 위해 12일부터 14일까지 울산전시컨벤션센터(UECO) 2층 로비에서 ‘기회발전특구 취업연계 상담회(멘토링 데이)’를 연다.

이번 행사는 울산테크노파크와 울산지역산업진흥원 주관으로 지역 주요 대기업 퇴직자와 기업현장 근무 경험이 있는 현직 교수가 멘토로 참가해 밀착상담으로 구직자들을 돕는다.

프로그램은 ▷기업 및 직무분석 ▷이미지 메이크업 ▷모의 면접 ▷자기소개서 지도 ▷취업 준비를 위한 실용적인 조언 등 구직자의 취업에 실질적으로 도움이 될 수 있도록 구성했다.

행사 참여는 지역 내 취업을 희망하는 구직자로 네이버 예약 페이지(https://naver.me/GA8a1yWY) 또는 전화(☎ 052-966-1253)로 신청하면 된다.

울산시는 산업통상부의 ‘2025년 기회발전특구 수요맞춤형 지원사업(인력양성)’ 공모에 선정돼 특구 내 선도기업과 연계한 교육·취업 프로그램을 운영하고 있다.