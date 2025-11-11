대응 체계 점검 모의훈련...포스코퓨처엠, 한화에어로스페이스 등 참여

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 처음으로 범부처 민관합동 ‘경제공급망 위기대응 도상훈련’을 실시한다.

기획재정부는 11일부터 13일까지 3일간 정부세종청사 지하 3층 종합상황실과 대외경제정책연구원(KIEP)에서 ‘경제공급망 위기대응 도상훈련(Table Top Exercise·TTX)’을 실시한다고 밝혔다.

도상훈련이란 책상 위에서 가상의 재난 시나리오를 설정해 대응 체계를 점검하는 모의훈련을 말한다.

이번 훈련은 자연재해로 국내 핵심산업과 연계된 경제안보품목의 수급이 차질을 빚는 상황을 가정해 진행된다. 정부는 훈련을 통해 산업별 피해 파급력을 파악하고, 부처별 위기대응체계의 실효성을 점검할 계획이다. 실제 공급망 위기가 닥칠 때 국민 경제에 미치는 피해를 최소화하는 게 훈련 목표다.

이번 도상훈련에는 기획재정부를 주관으로 13개 소관 부처가 참여한다.

1∼2일 차에는 과학기술정보통신부·행정안전부·농림축산식품부·국토교통부·해양수산부 등이 부처별 개별 훈련과 범부처 합동대응을 진행한다.

3일차에는 외교부·국방부·공정거래위원회와 같은 유관부처와 포스코퓨처엠, 한화에어로스페이스, GC녹십자 등 민간기업도 참여한 훈련을 진행하고 합동 평가회의를 통해 훈련 과정의 문제점과 개선방안을 도출할 계획이다.

훈련은 ▷공급망 위기 포착 ▷부처별 대응 및 공동대응 ▷후속대책 수립 순으로 진행된다.

손웅기 기재부 경제공급망기획관은 “도상훈련을 통해 범부처 위기대응 역량을 제고하고, 현재 마련 중인 13개 부처의 ‘핵심품목 공급망 위기대응 실무매뉴얼’에 훈련 결과를 반영해 실제 위기상황에 맞는 정합성을 높여 나갈 것”이라고 말했다. 또 “공급망 안정화를 위해 관계부처, 유관기관, 민간의 유기적 협력이 필수적이며, 공급망안정화위원회를 중심으로 협력체계를 공고히 해나가겠다”고 밝혔다.