[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 카누부가 제41회 회장배 전국카누경기대회에서 종합우승을 차치하며 카누 명문으로서의 위상을 다시 한 번 입증했다고 10일 밝혔다.

이번 대회는 지난달 30일부터 11월 1일까지 3일간 인천 아라뱃길에서 개최됐으며 전국 주요 대학 및 실업팀이 참가해 치열한 경쟁을 벌였다.

동국대 WISE캠퍼스 카누부는 이번 대회에서 금메달 4개, 은메달 1개를 획득하는 압도적인 성적으로 대학부 종합우승을 차지했다.

이번 대회에서 전 선수가 고른 활약을 펼친 결과 윤에스겔(스포츠과학 2) 선수가 C-1 200m에서 금메달, 배재빈(스포츠과학 1) 선수가 C-1 500m에서 금메달, 배재빈· 우진(스포츠과학 1)조가 C-2 200m와 C-2 500m에서 각각 금메달을 차지했다.

특히 이번 성과는 조병우 감독 부임 이후 첫 종합우승으로, 지난해 열린 제43회 전국카누선수권대회에서 대학부 종합 준우승을 차지한데 이어 한 단계 도약한 결과라는 점에서 의미가 크다.

조병우 감독은 “지난번 준우승의 아쉬움을 딛고 선수들이 더 높은 목표를 향해 꾸준히 성장해왔다”며 “훈련에 대한 열정과 팀워크가 만들어낸 결실인 만큼 앞으로도 동국대 WISE캠퍼스 카누부가 국내 최고 수준의 팀으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.