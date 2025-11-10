10일 현판 제막식 및 포트나잇 행사 개최…공정무역 제품 홍보부스 운영

안양시가 한국공정마을무역위원회로부터 ‘공정무역도시 2차 재인증’을 받으며 공정무역도시로의 위상을 더욱 공고히 했다.

시는 그동안 ▷공정무역위원회 구성 및 운영 ▷관내 공정무역 판매처 확보 ▷공정무역 실천기관(커뮤니티) 인증 ▷공정무역 교육 등 다양한 사업을 통해 지속적으로 공정무역 활성화 사업을 위해 지속적으로 노력해왔다.

그 결과 2021년 공정무역도시로 인증받은 후, 2023년 재인증을 거쳐 올해 2차 재인증을 받게 됐다.

시는 이를 기념해 10일 오전 10시부터 시청 본관 로비에서 현판 제막식, 시청 3층 상황실에서 안양공정무역협의회 관계자와 공정무역 활동가 등이 참여한 가운데 공정무역을 알리는 ‘안양시 포트나잇(Fairtrade Fortnight)’ 행사를 개최했다.

포트나잇(Fairtrade Fortnight)은 1997년 영국에서 시작된 공정무역 캠페인으로, 매년 2주간 공정무역 제품에 대한 인식 향상과 윤리적 소비 문화를 확산하기 위해 전 세계적으로 개최된다.

이어 11시30분부터 시청 별관 로비에서 공정무역 제품을 알리는 홍보부스를 운영했다.

이번 행사에서는 공정무역의 가치와 사회적경제의 중요성을 널리 알리고, 공정무역 제품을 직접 체험할 수 있는 부스를 운영해 시민들이 윤리적 소비의 의미와 실천 방법을 배우는 기회를 가졌다.

최대호 안양시장은 이번 “안양시 공정무역도시 선언을 계기로 저개발국 생산자와 공정한 동반자 관계를 구축하고, 지속 가능한 상생모델을 만들어가고 있다”며 “시민들과 함께 공정한 소비문화가 일상 속에 뿌리내릴 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.