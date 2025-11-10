[헤럴드경제=김보영 기자] 한 유튜버가 “포카칩 한 봉지엔 감자 0.6개가 들어 있다”는 실험 결과를 공개하자, 제조사 오리온 측이 “사실과 다르다”며 직접 해명에 나섰다. 감자칩 제조 과정에서 발생하는 수분 손실 등을 고려하지 않은 계산이라는 설명이다.

유튜버 제로비는 지난 6일 유튜브를 통해 “포카칩엔 감자가 몇 개나 들어갈까”라는 제목의 영상을 올렸다. 그는 “질소를 사면 감자칩을 준다는 말로 유명한 포카칩, 감자가 몇 개나 들어가는지 한번 계산해보겠다”며 실험에 나섰다.

제로비는 포카칩 중 가장 큰 조각을 기준으로 지름(66.9㎜)을 측정한 뒤, 시중에서 비슷한 크기의 감자 3개를 구했다. 그는 가볍게 흙과 이물질을 세척하고 감자를 1.5~2㎜ 두께로 썰어 물에 담가 전분을 빼냈다. 이후 감자칩을 한 번 더 물에 데친 뒤 기름에 튀겨 소금간으로 마무리했다.

실험 결과 감자 3개에서 나온 감자칩의 중량은 총 324g이었다. 이를 감자 3개로 나누면 감자 한 개당 감자칩 약 108g이 나온 셈이다.

이에 따라 제로비는 중량이 66g인 포카칩 한 봉지에는 감자 총 0.6개가 들어갔다는 결론을 내렸다. 그는 “결국 포카칩 한 봉엔 감자 반 개 남짓 들어가는 셈”이라며 “그래도 맛있으니까 용서된다”고 말했다.

하지만 영상이 화제를 모으자 오리온 연구원은 회사 공식 계정으로 직접 댓글을 달고 “실제와 다르다”고 해명했다.

그는 “66g 포카칩 한 봉지에는 200g짜리 감자가 1~1.5개 들어간다”며 “생감자에는 80~85% 정도 수분이 들어있는데 감자를 얇게 썰어 튀기는 과정에서 수분이 대부분 날아간다. 단순 계산으로도, 66g 포카칩을 만들기 위해 감자 300g 정도가 필요하다”라고 설명했다.

연구원은 또 “튀긴 후 수분 일부가 기름으로 대체되고 제조 중 일정 손실이 발생한다”며 “이런 점을 감안하면 실제로는 약 220g 이상, 감자 한 개가 넘는 양이 사용된다”고 설명했다.

그는 “가정에서 튀길 때는 공장 제조설비와 환경이 다르다 보니, 데친 정도, 튀김 온도, 시간 등에 따라 기름을 더 많이 먹어 필요한 감자 양이 다를 수 있다”며 “포카칩은 강원도 감자연구소에서 직접 개발한 품종의 질 좋은 감자들로 만들고 있다. 맛있고 품질 좋은 포카칩 만들기 위해 열심히 연구하겠다”고 덧붙였다.