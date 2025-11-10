“폐지 줍는 분들에게 상자 빌려…모포도 일부 지급 안돼”

[헤럴드경제=손미정 기자] 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 지난 1일 성공리에 마무리됐지만, 이번 행사에 동원됐던 경찰관들이 제대로 된 숙소나 식사를 제공받지 못한 사례가 잇따라 전해지면서 원성이 커지고 있다.

10일 전국경찰직장협의회는 APEC 당시 현장 경찰관들의 열악한 숙박 환경이 담긴 사진을 공개했다.

이날 직협이 공개한 사진에는 근무복을 입은 경찰관이 박스를 이불 삼아 쪽잠을 자거나, 영화관의 대형 스크린 앞 혹은 복도에서 모포 하나만을 깔고 잠을 청하는 모습이 포함됐다. 낡은 모텔이나 산속 여관에 묵었다는 증언도 있다.

직협 관계자는 “모포가 지급된 곳도 있었지만, 아무것도 지급이 안 된 곳도 있었다”며 “폐지를 줍는 분들한테 상자를 빌려온 경우도 있었다”고 전했다.

직장인 익명 게시판에서는 도시락을 받지 못해 사비로 밥을 사 먹거나 추운 날씨에 찬밥을 먹었다는 증언들도 나오고 있다. 한 경찰관은 “모텔 화장실이 문이 없고 통유리로 돼 있었다”며 “룸메이트한테 못 보여주겠다. 감방도 칸막이는 있을 것”이라고 밝혔다.

직협은 오는 11일 서울 서대문구 경찰청 앞에서 ‘경찰을 노숙자로 만든 APEC 행사 사진전’을 열겠다고 예고했다. 12일과 14일에는 국회 앞에서 사진전을 연다.

직협은 언론 공지를 통해 “경찰청, 경북경찰청, APEC 기획단이 1년간 준비한 세계적 행사에 동원된 경찰관들의 열악한 환경과 복지를 알리겠다”며 경찰 지휘부 대상 직무 감사를 통한 전수조사, 사과, 재발장지 대책 마련 등을 요구했다.