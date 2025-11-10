“통장번호·신용카드번호·계좌비밀번호 수집 안해”

[헤럴드경제=양영경 기자] 국가데이터처는 이달 18일까지 진행되는 ‘2025 인구주택총조사(센서스)’ 가구 방문 조사 기간 조사원을 사칭한 개인정보 유출 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의를 당부했다.

데이터처는 10일 보도자료를 통해 “조사원이 가구를 방문할 경우 반드시 지방자치단체와 데이터처에서 발급한 통계조사요원증을 확인한 뒤 조사에 응답해달라”며 이같이 밝혔다.

통계조사원의 신분은 인구주택총조사 홈페이지, 콜센터(오전 8시~오후 8시), 또는 시·군·구 통계상황실을 통해 직접 확인할 수 있다.

데이터처는 또 인구주택총조사에서 통장번호, 신용카드번호, 계좌 비밀번호, 주민등록번호 등 민감한 개인정보를 일절 수집하지 않는다고 강조했다.

총조사와 관련된 카카오톡·문자메시지 등 모바일 안내에는 어떤 인터넷주소(URL)도 포함되지 않으므로, URL이 포함된 메시지는 사칭 문자일 가능성이 높다며 주의를 당부했다. 다만 현재까지 조사원 사칭으로 인한 피해 사례는 보고되지 않았다고 데이터처는 전했다.

데이터처는 조사원의 안전 확보를 위해 지자체와 협력해 현장 상황을 실시간 모니터링하고 있다.

조사원이 사용하는 태블릿PC에는 생활안전지도, 경찰 순찰 요청 기능, 음성 녹음 기능 등이 탑재돼 있으며 긴급 상황 시 조사원의 위치를 담당 공무원과 조사관리 요원에게 즉시 전송하는 긴급호출 버튼도 설치돼 있다. 이번 조사 과정 중 긴급호출 기능을 통해 피해를 예방한 사례도 있었던 것으로 알려졌다.

한편, 데이터처는 지난달 22일부터 10일간 인터넷 및 전화조사를 진행했으며, 이달 1일부터는 방문면접조사를 병행하고 있다. 데이터처 관계자는 “현재 전체 약 500만가구 중 70%가량의 조사가 완료됐다”며 “조사 문항이 다소 어렵고 개인적인 부분이 포함돼 있지만 이는 국가 정책 수립에 필요한 기초자료이므로 남은 기간 국민의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.