글로벌 철강 보호무역조치 관련 민관 합동 점검회의 주재

[헤럴드경제=배문숙 기자]여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 10일 “미국, EU, 캐나다의 철강 무역 장벽이 우리 기업에 미치는 부정적 영향을 최소화하기 위해 적극 대응하겠다”고 강조했다.

여 본부장은 이날 서울 송파구 한국철강협회에서 철강협회·대한상공회의소·포스코·현대제철 등 업계 관계자들이 참석한 글로벌 철강 보호무역조치 관련 민관 합동 점검 회의를 주재하면서 “전 세계 철강 보호무역주의가 강화되고 있는 상황에서 민관의 긴밀한 공조가 중요하다”며 이같이 말했다.

이날 회의는 글로벌 철강 무역 장벽이 점점 더 공고해지면서 정부가 철강 업계와 대응 방안을 함께 논의하기 위해 마련된 가운데 철강협회, 대한상의, 무역협회, 코트라, 업계포스코, 현대제철, 동국씨엠, 세아제강, 넥스틸 등이 참석했다.

우선, 정부는 우리 기업들에 미치는 영향을 최소화하기 위해 상대국들과 적극적으로 대화를 이어 나가겠다는 방침이다.

철강 공급 과잉 심화로 여러 나라들은 철강 무역 장벽을 올리는 추세다. 미국은 50% 관세를 유지하고 있고 캐나다는 8월부터 철강 저율관세할당(TRQ) 제도를 실시 중이다. 또 유럽연합(EU)은 2026년 6월 종료될 철강 세이프가드(긴급수입제한) 조치의 후속으로 강도 높은 TRQ 도입 제안을 발표했다.

정부는 다양한 채널을 통해 무역 상대국과의 대화에 적극적으로 나선다는 계획이다. 특히 EU의 철강 TRQ 조치 시행에 대응해서는 한-EU 자유무역협정(FTA) 등 공식·비공식 양자 채널을 통해 실무 단계 협의부터 고위급 회담까지 신속히 추진한다.

한-EU 상품무역이행위원회와 한-EU 통상장관회의를 개최할 계획이다. 또 캐나다와는 상품무역위원회 개최 등 우리 측 우려와 TRQ 조치 철회 등을 요청할 방침이다.

산업부는 “앞으로도 전 세계 철강 보호무역조치 동향을 상시 모니터링하고 업계 의견을 향후 상대국 정부에 적극 개진하겠다”면서 “4일 발표한 철강 산업 고도화 방안도 차질 없이 이행하겠다”고 했다.