협회·명지대, 부동산 실무형 석사과정 공동 운영 재개발·프롭테크·자산관리 등 현장 중심 커리큘럼

[헤럴드경제=정주원 기자] 한국공인중개사협회가 명지대학교 부동산대학원과 손잡고 공인중개사 전문교육 고도화에 나선다. 협회는 10일 명지대학교 인문캠퍼스에서 ‘공인중개사 MRA 석사과정’ 공동 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 부동산 전문인력양성과 공인중개사의 실무 역량 강화를 목표로, 정규 대학원 석사과정 운영을 통해 중개업의 전문성을 한 단계 높이기 위해 추진됐다.

양 기관은 ▷석사과정 설계 및 커리큘럼 공동 개발 ▷학생 추천 및 장학 제도 운영 ▷현장 실무 연계 프로그램(인턴십·프로젝트 등) 운영 ▷교육 과정 홍보 및 정부·지자체 연계사업 추진 ▷관련 자격 연계 검토 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

특히 협회 추천을 받은 학생이 입학할 경우, 명지대 부동산대학원은 매 학기 특별장학금을 지급할 예정이다. 협회는 회원들에게 학문적 성장 기회를 제공함과 동시에, 실무 중심의 전문역량을 강화할 수 있도록 적극 지원할 방침이다.

김종호 한국공인중개사협회 회장은 “이번 협약은 공인중개사의 전문성을 체계적으로 높이고, 부동산 산업 전반의 현장 실무 역량을 강화하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “회원들의 직무 역량 향상과 교육 기회 확대를 위해 대학 및 관련 기관과의 협력을 지속해서 넓혀 나가겠다”고 말했다.

명지대 부동산대학원과 협회가 공동 운영하는 ‘공인중개사 MRA 석사과정’은 4학기제로 운영된다. 재개발·재건축·자산관리, 지역 기반 비즈니스, 부동산 정보기술(IT) 융합 등 실무 중심 커리큘럼을 통해 현장형 부동산 전문가를 양성하는 것이 목표다.

공인중개사 MRA 석사과정은 단순한 이론 교육이 아닌, 중개사가 현장에서 직접 수익을 창출할 수 있도록 설계된 실전형 교육 프로그램이다. 중개사무소를 지역 자산관리·개발 기획센터로 성장시키기 위한 전략적 도구를 제공하며, 학위 취득과 함께 수익 창출 역량을 동시에 강화하는 것이 핵심이다.

교육 과정에는 ▷부동산 임장컨설팅 ▷재건축·재개발 실무 ▷NPL 매각 실무 ▷중개경영특화 ▷커뮤니티 마케팅 ▷공경매 실무 ▷세무·법률 실무 ▷프롭테크 실무 ▷부동산 빅데이터 분석 등 실무 중심 과목들이 포함된다.