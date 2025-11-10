中 하이난성 호텔 1박 2만원 짜리 입실 뒤 “방 안좋다” 예약 취소 요구 새벽 내내 욕실 물 틀어 객실 잠겨

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국의 한 여성이 객실 취소 요구가 거부되자 고의로 호텔 방에 물을 뿌리는 등 피해를 입혀 객실료의 280배에 달하는 금액을 물어내게 됐다.

10일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면 중국 남부 하이난성에 있는 한 호텔은 지난달 28일 경찰에 “여성 투숙객이 호텔 객실을 침수시켰다”고 신고했다.

여성 투숙객 A씨는 앞서 온라인 플랫폼을 통해 1박에 108위안(약 2만원)짜리인 해당 객실을 예약했다. 그러나 A씨는 이후 밤 늦게 체크인을 한 뒤 플랫폼에 예약 취소와 함께 전액 환불을 요청했다. “계획 변경”을 이유로 들면서다.

이에 호텔 매니저 슝씨는 체크인 이후에는 취소가 불가능하다며 호텔 규정을 설명했으나, A씨는 객실 상태가 좋지 않고 방음도 되지 않는다며 환불을 계속 요구했다. 호텔 직원은 무료 객실 업그레이드를 제안했지만 여성은 이마저도 거부하고 경찰에 신고하는 한편 지방 정부 핫라인에 민원을 제기했다.

경찰을 기다리는 동안 A씨는 욕실 세면대 수도꼭지와 샤워기를 동시에 틀어 침실에 물이 들어차게 했다. 또 침구를 샤워실에 던져놓고 그 위에 샤워젤을 부었다.

호텔 직원들은 A씨가 있던 2층 객실부터 로비까지 물이 새어 들어오자 비로소 침수 사실을 알아차렸다. 슝씨는 “새벽 2시부터 아침까지 물이 계속 흘렀다”며 “객실 전체가 침수됐고 벽과 바닥재 등이 심하게 손상됐다”고 말했다.

호텔 측이 추산한 피해 비용은 약 2만 위안(약 400만원)에 달하는 것으로 알려졌다. A씨는 경찰 조사에서 자기 잘못을 시인했으며, 호텔 측에 약 3만 위안(약 612만원)을 배상하기로 합의했다.

중국에서는 공공 또는 사유 재산을 고의로 훼손하여 비교적 큰 금액의 손해를 입힐 경우 구금되거나 벌금형에 처할 수 있다. 피해액이 5000위안(약 100만원)을 초과할 경우 형사 처벌까지 받을 수 있다.

누리꾼들은 “여성은 결국 내고 싶지 않던 숙박료의 거의 300배에 달하는 금액을 물게 되었다”, “3만 위안 배상은 오히려 가벼운 처벌”, “분노를 제어하지 못하면 큰 결과를 초래한다. 법이 좋은 억제 수단이 될 수 있다” 등의 반응을 보였다.