한-캄 경찰 24시간 신고 대응 합동 근무 현지서 피해자 신속 구조·수사공조 실현 “국제공조 새 모델” 치안협력 확산 기대

[헤럴드경제=이용경 기자] 이재명 대통령이 지난달 훈 마넷 캄보디아 총리와의 정상회담에서 뜻을 모은 ‘코리아 전담반’이 2주 만에 공식 출범했다. 앞으로 한국 경찰은 캄보디아 내에서 한국인을 대상으로 발생한 스캠·감금·인신매매 등 범죄에 대해 현지 경찰과 합동 대응에 나선다.

경찰청은 10일 캄보디아 프놈펜에서 캄보디아 경찰청과 ‘한–캄 경찰청 간 코리아 전담반 설치에 관한 양해각서(MOU)’를 맺고 ‘코리아 전담반 개소식’을 열었다고 밝혔다.

이번 MOU는 최근 동남아 지역에서 확산하고 있는 온라인 스캠 등 초국경 범죄를 근절하는 한편 한국인을 대상으로 한 범죄에 대한 대응력과 정보 공유를 강화하기 위해 체결됐다. 이로써 양국 간 실질적 협력 체계를 제도화한 것으로 평가된다.

코리아 전담반은 한국과 캄보디아 경찰관들이 함께 근무하는 24시간 상시 대응 기구로서 한국인 관련 사건의 신고 접수부터 피해자 구조·수사·피의자 송환에 이르기까지 전 과정을 처리하게 된다. 이를 위해 한국 경찰은 5~7명 안팎의 경찰관을 이달 중 캄보디아 경찰청에 파견할 방침이다. 다만 아직 구체적인 사항에 대해서는 계속 협의 중이라고 경찰은 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행은 이날 써 텟(SAR Thet) 캄보디아 경찰청장과 회담을 갖고 “우리 국민의 생명과 안전을 지키는 문제에 국경은 존재하지 않는다”며 “코리아 전담반이 양국 경찰 간 신뢰와 협력의 상징이자 양국 국민이 체감하는 안전 보호의 실질적 전초기지가 되길 기대한다”고 말했다.

그러면서 “이번 MOU 체결은 양국이 선언적 협력을 넘어 현장에서 함께 움직이는 실천적 공조 체계로 나아간 전환점”이라며 “전문 수사관 파견과 기술·장비 지원을 통해 코리아 전담반이 더 효과적으로 활동할 수 있도록 지원하겠다”라고 강조했다.

또한 유 직무대행은 이날 조현 외교부 장관과 함께 써 소카(SAR Sokha) 부총리 겸 내무부 장관을 만나 초국경 범죄 근절을 위한 범정부 공조 체계 구축과 법·제도 정비 방안 등을 논의했다. 캄보디아 경찰 관계자들과 함께 프놈펜 인근 스캠단지도 둘러보고 현장 공조 체계 구축과 피해자 보호 방안도 점검했다.

양국 경찰은 합동 전담반 활동이 단기적인 대응에 그치지 않고, 지속해서 참여하는 ‘제도적 협력 모델’로 발전해야 한다는 데 뜻을 모은 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “이번 한-캄 MOU 체결과 코리아 전담반 출범을 계기로 앞으로도 초국경 범죄 대응을 위한 글로벌 파트너십을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

경찰청은 향후 코리아 전담반 운영 경험을 태국·베트남·라오스 등 주변 아세안 국가와 공유해 ▷범죄 예방 ▷피의자 검거 및 송환 ▷피해 회복으로 이어지는 ‘완결형 국제공조 모델’로 발전시킬 계획이다.